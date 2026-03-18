１８日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、７人組アイドルグループ「なにわ男子」の道枝駿佑が出演。事務所に入りたいと思ったきっかけや、２人の姉との関係などを語った。

「母がＳＭＡＰさんの大ファンで、小さい頃に抱っこされながらライブに行ったりとかしていて、そこからＳＭＡＰさんとか事務所の先輩の曲と聴くようになった」と道枝。「あこがれて自分もやってみたいと履歴書を送って、それも何回か送っていて、４回目で（オーディジョンに）呼ばれた」という。

今年デビュー５周年を迎えるが、ジュニア時代は仕事への送り迎えをしてくるなど家族のサポートには感謝している。今は父親が道枝の活動を熱心に見てくれていて「新しい仕事が決まった時に、報告できる時はしてるんですけど、そこから１か月くらいすると『あの仕事の解禁はいつなんだ？』って電話がきたりしますね」と明かした。

また、３歳上と２歳上の２人の姉がいて、黒柳徹子から「かわいがられてたでしょう？」と問われると、首をかしげて苦笑。「使いっ走りにされてて、お茶入れてきてとか、あれ取ってとか…仲が良かったので全然いいんですけど」と弟の顔。化粧の練習台にされ、つけまつげを付けられたりして「私のおもちゃだから」と言われたこともあったと、ほほえましいエピソードも語った。