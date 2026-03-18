元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１８日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。極端にこだわったファッションについて振り返った。

この日の視聴者生投票のテーマ「間違ったオシャレに手を出したことがありますか？」について聞かれると「僕は間違ったとは思ってないんですけど、やり過ぎたなと、今、思えばってのがあって」と話し出した中丸。

「自分が２０代の前半、２年間くらいアーガイル柄、ひし形みたいなのが大好き過ぎて年間３００日くらい私服で着ていた時期があって」と明かすと「それだけ私服でアーガイルを着てると、お仕事の衣装も気をつかってくれて、アーガイル柄を用意してくれるわけですよ。そうすると、１日２媒体の雑誌の取材があるとするじゃないですか。家からアーガイルを着ていって、衣装のアーガイルに着替えて、その衣装のアーガイルＡからアーガイルＢに着替えて、最後、自分のアーガイルに着替えて帰るっていうので、ちょっと、やり過ぎだなって思いました」と続けた。

ここでＭＣの垣花正に「ある時、気づいてやめたんですか？」と聞かれると「やめました。処分しました」と答えていた。