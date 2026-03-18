1万5901人が死亡した東日本大震災から15年。避難生活の中で命を落とす「災害関連死」をどう防ぐか、2回に分けてお伝えしています。2回目は、これまで起きた災害で実際にどう避難所が使われたか、そこから見えてきた課題をお伝えします。



避難生活の中で心身の健康状態が悪化したことによる「災害関連死」。

津波などの災害に巻き込まれた「直接死」に対し、疲労やストレスで臓器の機能不全に陥ったり、食料不足による栄養障害、持病やけがの悪化などが原因で死亡したものが「災害関連死」に含まれます。

「災害関連死」を減らすには避難所の環境改善が重要とされていますが、東日本大震災以降の地震では「災害関連死」が「直接死」の人数を上回る状況が続いています。

県自主防災アドバイザーの千川原公彦さんは、おととしの能登半島地震で震災直後から現地に入り支援活動を行い、現地の衛生環境は半年経っても改善が進まない状況だったといいます。





県自主防災アドバイザー千川原公彦さん「珠洲市には（1月5日・発生4日後から）半年間いたが、半年の間、ほぼ上下水道が止まったままだった。調理もできない、手洗いもできないので、健康面のリスクがずっと高まるばかりだった。避難所の食事は白ごはんのアルファ化米が毎回で、それだけを食べ続ける状況。コンビニにも行政が支援を頼んだが、支援の食料が届いたのはしばらく経ってから。翌月に入ってからだったが、唐揚げ弁当だった。白米と鶏のから揚げが7、8個あるようなもの。それは高齢者向きではない。あとは、きんぴらごぼうとお新香だけというものもあった。栄養バランスやカロリーの問題があった。自衛隊が作ったお風呂はあったが、毎日は入れない。入っても1人15分ぐらい。なかなかお風呂に入れない高齢者も出てきた。行政だけでは何とも対応できない状況だった」能登半島地震で、石川県内で「災害関連死」で亡くなった人は去年12月現在で449人。70代以上が9割を占めていて、死因別でみると、心臓病が30.3％、呼吸器の病が28.1％などとなっています。県自主防災アドバイザー千川原公彦さん「避難所となる施設は生活をするために建てられた施設ではない。高齢者や女性が体を壊しやすい。健康面のリスクを下げるためには定期的に避難者間で健康チェックを全員が行うことが大事。実際は病気でも自分の体調が悪くないと思う人もいるし、体調が悪いと言えない人もいる。運営している職員だったり地域の役員だったり、そういった人もちゃんと健康チェックを受けて客観的に見て、体調が悪ければ休ませたり、機能している病院を受診させたりして、予防に力を入れる。これだけで災害関連死のリスクがぐっと減ると思う」千川原さんは、避難所にはトラブルが付き物と前置きしつつ、過去に大災害が発生した地域ではその後の災害での避難所運営に変化があったといいます。県自主防災アドバイザー千川原公彦さん「熊本地震を経験した熊本県や東日本大震災を経験した宮城県は、当然課題もたくさんあるが、両県の様子を見ると役割分担がしっかりしている。避難者の間で支援する側、支援される側を作らないで、みんなで当番制を作っている。また、もう一つは救援物資が届いたり、情報が入ったりしたとき、避難者の間で、救援物資を『もらった』『もらっていない』がない。『聞いている』『聞いていない』がない。物資と情報がちゃんと共有されている。①役割分担がしっかりできている。②物と情報がしっかり共有されている。これがポイントで、避難所のトラブルを無くす運営のキーワード」千川原さんは、これまでの大災害では、支援される側から支援する側にしわ寄せがいくことが多く見受けられたといいます。県自主防災アドバイザー千川原公彦さん「支援される側の方から、支援する側に対するクレームが猛烈だった。毎日トラブルが発生し、しっかり物資が届くか分からない。炊き出しも全員に届くかは分からない。基本的に不平等な状況。不平等への不平不満を持ち出してしまうと成り立たなくなってしまう。みんなで知恵を出しあって力を合わせて運営していこうといった雰囲気がとても大事。我慢しすぎて健康に被害があることもよくない。我慢をせずに声を上げる。上がった声をどうやって集めるか。誰かに陳情・要望するだけでなく、例えば、どうやったら物資を自分たちの力で入手できるか、話し合うことが大事」そして、避難所の環境改善には避難者と行政、支援団体がそれぞれ意思疎通をしやすいネットワークを作ることが重要になるといいます。県自主防災アドバイザー千川原公彦さん「顔が見える関係づくりが平時から必要。地域と企業、企業とNPO、行政と地域、色んな所が有機的に繋がるようなネットワークをどれだけ作れるかが避難所の環境改善の決め手だと思う」災害はいつ起きるか分かりません。県内では各地で避難所の開設や運営訓練が行われていますが、県自主防災アドバイザーの千川原さんは、次のステップとして、事前に役割分担をした担当者が、災害発生時に不在だったことを想定した訓練を行うべきだと提言しています。