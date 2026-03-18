18日午前、大江町で火事があり、住宅など建物少なくとも5棟のほか多数の簡易トイレが焼けました。けが人はいませんでした。



午前11時前、大江町本郷己で「プラスチックと簡易トイレが燃えている」と近くに住む男性から119番通報がありました。



記者リポート「一番燃え広がっている。今、建物が崩れ落ちた。大きな音を立てて屋根が崩れ落ちた」



警察や消防によりますとポンプ車5台が出動して、消火活動を行い、火はおよそ4時間後の午後3時前に消し止められましたが、住宅や空き家、小屋など少なくとも5棟が焼けました。また、近くに置いてあった多数の簡易トイレが燃えました。けが人や行方不明者はいませんでした。





近隣住民2組「燃え広がり方は早かった。爆発音が何回も聞こえた」「橋の上から見たら後ろ辺りから燃えていて、留守にしていたので急いで来てみたら燃えてなかったよかったと思って」記者リポート「発生からおよそ3時間が経った午後2時すぎ。現場は黒く焼け焦げた跡があり、建物の一部がかろうじて残っている」現場は大江町浄化センターから東に300メートルほどの集落で、住宅が点在していました。これは火災発生前の現場です。住宅や空き家の裏には資材置き場があり、簡易トイレなどの資材が置かれていました。近所の人によりますと、資材置き場を所有する会社から火が出たとみられるということです。警察などは19日実況見分を行い、詳しい出火原因などを調べる方針です。18日は大江町に「林野火災注意報」が出され、屋外での火の使用制限について努力義務が課されていました。