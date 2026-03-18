瞬発的な速度上昇で、0-100km/h加速7.3秒

2026年に日本上陸が始まると予想される、アルピーヌ A290。今回はエントリーグレードのGTで、走りの印象を確かめていこう。

【画像】公道へドンピシャなシャシー アルピーヌ A290 A110とA390 電動ホットハッチたち 全132枚

最高出力は176psで、1980年代のホットハッチが叶えていた、130ps/tというパワーウエイトレシオには届かない。ルノー・クリオ・ウィリアムズは、150ps/tに達していた。そう考えると速さに疑問が湧きそうだが、最大トルクは28.9kg-mもある。



アルピーヌ A290 GT（英国仕様）

ローンチコントロールは、左足でブレーキペダルを踏みながら、ステアリングホイールの「OV」レバーを長押しすれば発動。アクセルペダルを押し込みつつ左足を緩めれば、A290は突進を始める。ドラマチックさは、エンジンモデルを超えないとしても。

速度上昇は瞬発的。試乗日は小雨が降り、路面は冷え切っていたものの、0-100km/h加速を7.3秒でこなした。80km/hから128km/hへの中間加速も、7.2秒。これは2013年に登場した、先代クリオ（ルーテシア）のR.S.へ並ぶ速さといえる。

公道を活発に走るのにドンピシャなシャシー

回生ブレーキの効きは、どのモードでも穏やか。そのかわり、ブレーキペダルの感触はソリッドで、制動力の発生はリニア。直感的にスピードを落とせる。

シャシーの特性は、公道を活発に走るのにドンピシャ。ステアリングはアルピーヌ専用チューニングを受けており、タイヤの挙動をつぶさに伝える。適度にクイックで、好ましい重さがあり、路面変化も感じ取れ、意欲的にカーブへ飛び込みたいと思わせる。



アルピーヌ A290 GT（英国仕様）

ヘアピンでフロントを巻き込めば、リアは期待通りに追従。高負荷時の大胆なアクセルオフでは、リフトオフ・オーバーステアも誘え、しなやかで軽快な身のこなしが気持ちイイ。低速域での乗り心地は硬めだが、市街地もキビキビと移動できる。

サーキット・モードが欲しい？ 実航続は225km

スタビリティ・コントロールはオンかオフを選べるが、サーキットを想定した、アグレッシブな設定があっても良いだろう。オフなら、ステアリングとブレーキのタイミングで、テールを流すことも不可能ではないが、限界領域での挙動は若干不安定に思えた。

フロントタイヤのトラクションが追いつかず、狙い通りにノーズを向け、加速へ移ることが難しい場面がある。トルクベクタリング機能も、実装する余地はある。もっとも、こんな内容へ迫れるほど完成度は高い。



アルピーヌ A290 GT（英国仕様）

英国ではバッテリーEVの補助金対象で、A290の価格競争力は高い。同等の装備を組んだミニ・クーパー SEと、ほぼ横並び。アバルト500eは更にお安いが、ボディが小柄で、航続距離や実用性では届いていない。

実際の航続距離は、高速道路も含めた条件で225km。2026年の英国で、本当に魅力的な電動ホットハッチを選ぶには、受け入れざるを得ない妥協といえるだろう。

現実的な価格で優秀な電動ホットハッチは作れる

補助金の効果とはいえ、現実的な価格で、訴求力の高い運転体験へ興じれる電動ホットハッチを作ってみせたアルピーヌ。クーパー SEと同等の実用性を備えつつ、前輪駆動らしい小気味良い走りは、他を引き離す水準へ到達している。乗り心地も褒められる。

同等の価格で、使い勝手に優れるプジョーe-308なども狙える。だが航続距離を受け入れれば、A290は特別なEVライフを提供してくれるに違いない。



アルピーヌ A290 GT（英国仕様）

◯：鋭い操縦性に滑らかな乗り心地 ベースグレードでも充分なパワーとスピード プレミアムでスポーティなインテリア 補助金による価格競争力

△：航続距離の短さと後席の狭さ やや癖のある操縦系の配置 小物入れが少ない車内 オンとオフの中間モードが欲しいトラクション・コントロール

アルピーヌ A290 GT（英国仕様）のスペック

英国価格：3万245ポンド（約635万円）

全長：3390mm

全幅：1820mm

全高：1520mm

最高速度：168km/h

0-100km/h加速：7.3秒（実測）

航続距離：376km

電費：6.2km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：1479kg（実測）

パワートレイン：他励同期モーター

駆動用バッテリー：52.0kWh

急速充電能力：100kW（DC）

最高出力：176ps

最大トルク：28.9kg-m

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動



アルピーヌ A290 GT（英国仕様）