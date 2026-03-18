１８日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１１１５円９４銭（２・３８％）高の４万７９５０円０５銭だった。

２日連続で上昇した。３３３銘柄のうち、９割超にあたる３０５銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、１５３９円０１銭（２・８７％）高の５万５２３９円４０銭だった。５営業日ぶりに値上がりした。日経平均への影響度が大きい半導体関連株を中心に値上がりしたことで、日経平均の上げ幅の方がやや大きくなった。

米国産の原油の増産方針などが報じられ、原油調達に関する過度な不安が和らいだことが投資家心理を下支えし、東証プライム銘柄の９割超が上昇する全面高の展開となった。前日の米ハイテク株高の流れも引き継いだ。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、東京電力ホールディングスの１６・３０％が最大だった。三菱マテリアル（１４・２８％）、商船三井（１１・７６％）と続いた。

下落率は、中外製薬（３・５６％）、サンリオ（２・２６％）、ライオン（１・５４％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、９０・３４ポイント（２・４９％）高い３７１７・４１。