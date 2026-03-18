ガレッジセールのゴリ（53）が扮（ふん）するキャラクター「ゴリエ」が18日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。同日をもって同番組のレギュラー卒業を報告した。

ゴリエは「最初はね、こんなキャラクターが生放送のレギュラーって、フジテレビぶっとんでるな、と思ったんですよね」と振り返った。「それでもこうやって3年と3カ月愛してくださって、レギュラー陣のみなさんも愛してくださって、今日も裏ではスタッフが意図的にピンクの服着てくれたりとか、ちょっとジーンときちゃって。でも、ゴリエもそっか、今年で54かと思ったらまさかの波平さんと同い年」と出演者らを笑わせた。

そしてこの日、水曜の進行を務める勝野健アナが退社を報告。12日に自身のインスタグラムで3月末での退社と番組卒業を発表していた。

ゴリエは水曜日の初代レギュラー。ともに水曜レギュラーを務めていた落語家の桂二葉は24年12月に番組卒業。24年4月から水曜レギュラーの辻希美は昨年6月から産休、育休中。

また初代の水曜進行を務めていた山本賢太アナは昨年5月に番組を卒業している。

Xでは相次ぐ「ぽかぽか」水曜レギュラー卒業をめぐって「水曜レギュラーは一番入れ替わり激しいのよ。でも水曜日が一番曜日レギュラーを大切に扱ってるよ」「ゴリエさん卒業は悲しい、、、これで水曜は番組開始時からのレギュラー（二葉さん、ゴリエさん、ヤマケン）が全員いなくなってしまった」「番組開始からの水曜レギュラーいなくなっちゃうじゃん これから卒業ラッシュなんか」「寂しいわ。観覧も行ったし。しかし水曜日は出入り激しいな」などと書き込まれていた。