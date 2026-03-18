お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が18日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に出演。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を振り返った。

この日WBC決勝アメリカ対ベネズエラ戦が行われ、ベネズエラが初優勝を収めた。塙はベネズエラの強さに舌を巻き「強い！ペタジーニってベネズエラだった。カブレラとか」と日本球界でも強打者として活躍した二人に言及。土屋伸之が「え？カブレラも？」と驚くと、「だからベネズエラってすげえんだよ。ペタジーニとかカブレラって史上最強の助っ人みたいな二人だから。だからベネズエラってすごいんだよ」と語った。

2大会連続優勝を目指した日本は準々決勝でベネズエラに敗れたが、塙は「強いんだよ。それに日本がよくあんな…当たり前みたいに優勝すると思ってた俺たち何なんだろう。おかしいんだよ、よく考えたらさ」。土屋も「全員決勝行くと思ってたし。勝手に思ってた」と笑い、「負けた時に『え、やり直しできないの？』って思ったもん。『え？マジ？なしでしょ、今の』って思ったもんね。9回裏終わるまで、なんだかんだで逆転するんだろうなって思っちゃってたもんね」と信じて疑わなかった自分に苦笑した。

06年に行われた第1回大会で日本は優勝したが「20年前はもちろん日本も強いけど、他の国はそこまで（選手が）そろってなかった気はする。20年たって、あんな最強チームばかりの中でさ」と塙。一方で「もう1回やったら日本が優勝するでしょ？」と揺るぎない様子で話すと、土屋も「って信じたいけど」と笑っていた。