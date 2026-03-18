小学生バスケットボールの全国大会に出場するチームの選手たちが秋田市役所を訪れ、今月末に行われる試合を前に意気込みを語りました。



強豪が集う舞台で、自分たちらしいプレーを全力で頑張ることを誓いました。



秋田市役所を訪れたのは、市内3つの小学校から集まった選手が所属している「東小女子ミニバスケットボールスポーツ少年団」です。





去年12月の県大会で初優勝を果たしたチームで、今月28日、29日に東京で開かれる全国大会に出場します。藤澤じゅな主将「私は県大会で東らしい、東が武器としているシュートがたくさん入って勝ち抜くことができたので良かったと思います。全国大会では、東らしいプレーができるようにみんなと協力して全力で頑張ります」沼谷市長「それぞれの県を代表するチームなので当然強いと思いますけど、そういう強いチームと戦うことで、また勝っても負けても絶対自分たちの経験にもなります」頂点を競う形式ではない全国大会。2日間で3チームと試合をします。6年生にとってはこれが最後の大会で、このメンバーで戦うことができるのもあとわずかです。全国の舞台で、チーム一丸となって躍動します。※午後6時15分からのABS news every. でお伝えします