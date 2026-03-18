里親家庭を支援するため、県は去年、秋田市にセンターを開設し様々な活動を行っています。



支援の輪は企業にも広がっています。



18日は県庁で活動を報告し合い、地域全体で里親家庭を支援していくことを確認しました。



報告を行ったのは、秋田市の里親支援センターTOMONYの職員や活動に協力している企業の代表などです。



県の里親サポート企業には現在21社が登録されています。





18日はそのうちの9社が出席し、協力に至った経緯などを説明しました。サポートの内容は企業によって様々です。コールセンター業務を行うプレステージインターナショナルは、にかほ市の事業所にあるカフェのメニューを里親家庭に従業員価格で提供しているほか、里親の説明会などの際に研修室を無償で貸し出しているということです。TOMONYセンター長 冨樫美和子さん「新しい里親と地域モデルというところで里親サポート企業というものを始めさせていただきましたし、このあともつながりを深めながら増やしていきたいなという風に考えております」県が去年10月に開設した「TOMONY」では、さまざまな事情で家族と離れて暮らす子どもを養育する里親のサポートや里親制度の周知活動を行っています。ここ数年、里親に登録している家庭の数は増加傾向にあるものの、制度の認知度はまだまだ低いということです。県は、今後も企業への協力を呼びかけ、地域全体で里親家庭を支援していきたい考えです。