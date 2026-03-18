潟上市出身の漫画家が、若い世代でありながら家族の介護や世話もしなければならない、いわゆる「ヤングケアラー」を題材にした作品を完成させました。



県が制作を依頼したもので、県内の児童・生徒に広く読んでもらい、ヤングケアラーへの理解を深めてもらうことにしています。



完成した作品のタイトルは「雪降る夜に」。



秋田市が、物語の舞台です。



冬の秋田駅前の風景も描かれたこの作品は、父親を亡くし病気の母と妹の世話をする、高校生＝青葉ユウキが主人公です。





主人公のように、学校生活を送りながら家族の介護や世話もしなければならない若い世代は、いわゆるヤングケアラーと呼ばれ、社会全体でどう気づき、サポートしていくかが課題となっています。作品は、同じような若い世代にヤングケアラーについての理解を深めてもらおうと、県が潟上市出身の漫画家＝山田はまちさんに制作を依頼しました。漫画家 山田はまちさん（潟上市出身）「ヤングケアラーだということに当事者が気づくきっかけになってほしいなというのがひとつ。もう一つは周りの同級生ですとか、地域の大人、先生たちにも、“この子もしかして何か問題を抱えているんじゃないかな”という気づきのきっかけになってほしいなと思って描きました」県は来月末までに、県内の児童・生徒が授業で使うタブレット端末で作品を読めるようにするほか、県のホームページ上にも全編を公開することにしていて、多くの人にヤングケアラーへの理解を深めてもらいたい考えです。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします