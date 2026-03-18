石油製品の安定供給につなげるため、政府は16日、石油備蓄の放出を始めました。



全国に10か所ある国家備蓄の基地。



男鹿市にはいまから37年前の平成元年1989年に操業を始めた秋田国家石油備蓄基地があります。



国家備蓄の基地とはどのような施設なのか？



日本のエネルギー政策と秋田の歴史を振り返りつつ、これからを展望します。

■備蓄基地の使命

JR男鹿駅から南に約1.5キロ。





■エネルギー政策と秋田の歴史

船川港に立地する「秋田国家石油備蓄基地」です。“世界的な石油危機に対する備え”がミッションに掲げられています。ミッション達成のために設置されているのが世界最大級の地中式タンクです。深さは約51メートルで、20階建てのビルがすっぽり納まるほどです。基地にはこの地中式タンク12基などが整備されていて、国内の使用量の8日分に相当する450万キロリットルの原油が備蓄されています。原油の99パーセント以上を海外から輸入している日本。エネルギー政策に詳しい専門家は、輸送や精製の効率を考えると、いざという時の備えとして「備蓄」が最も効率的だと説明します。政策アナリスト 石川和男さん「やってること自体は単純なんですよ、非常に。単純な作業、貯めて、それで放出してって」「他（中東以外）から調達すると時間がかかるので溜まっているもの、備蓄を放出して流通の混乱を避ける」「各国（基本的対処は）備蓄・取り崩しなんですよね」

1970年代にオイルショックを経験した日本。



これを教訓に、資源の少ない島国として強靭な安全保障体制を構築しようと、国策としての備蓄が始まりました。



当時、県は備蓄基地立地に伴う交付金や石油産業の集積を見込んで積極的な誘致を展開しました。



佐々木知事（当時）

「地元（男鹿）との連絡・協調を十分に致しましてこの備蓄基地の建設がさらに円滑に進行するように…」



古くからエネルギー政策と密接に関わってきた秋田県。



秋田市郊外にはその面影を残すポンプがいまも地下に眠る原油を汲み出しています。



県内の油田は戦後の復興期に全盛を迎えました。



昭和30年代中盤に入ると産油量は急速に減少。



そこで開発が進められた海底油田は秋田が全国で初めての事例でした。



菅義偉元首相（2023年）

「カーボンニュートラルを実現するうえにおいては洋上風力が大きなカギを握っていると私は思っています」



時代は移り変わり令和へ。



県出身者としてはじめて総理の座についた菅内閣肝いりの政策が「脱炭素社会の実現」。



その切り札が洋上風力発電です。



秋田の海域を含めた三菱商事の撤退は大きな波紋を広げたものの、製造・組み立て・メンテナンスまでを含めた供給網、サプライチェーンの誘致に秋田は積極的に取り組むべきだと石川さんは強調します。



石川和男さん

「確か風車のメーカーが秋田に工場を立地しようという動きが 確かあるように報道されてますけど、あれはね、秋田としてはぜひ誘致してください」「それから支援策を持っている国、 経済産業省とか環境省とか持ってるんですけど、 そういうところに積極的に働きかけてください」「つまりそういう工場を誘致すれば人は来ます」



また、石川さんは、今後生成AIの普及に伴って電力の供給力不足が見込まれることから、エネルギー基地としての復活が秋田の成長につながると話します。



石川和男さん

「秋田火力が撤退した頃は、電力が、どんどん電力需要が減るっていう見通しだったんですよ。人口も減るし。だけど今はAIデジタル化がものすごく電力需要増えるので」「2022年のロシア・ウクライナ戦争と、今回のホルムズ危機によって、ちょっとこれ原子力と石炭ちゃんと使おうよっていうふうに、今政治レベルでもう出始めてるんですよね」「日本の石炭火力技術は世界でも最高水準の効率性がありますからね。そういうものを持ってくるというのはありますね」

■洋上風力のサプライチェーン誘致 進捗状況は？

ここからは取材した川口記者とお伝えします。



洋上風力のサプライチェーン誘致について進捗状況を教えてください。



【川口大介記者】

「今月9日、東京の経済産業省で撮影された写真です。デンマークにある発電用の風車メーカーの最大手・べスタスが日本に拠点施設を設立するための覚書に署名しました。この場には、拠点施設の候補地として名前があがっている秋田市と県の関係者も招かれていたということです。県内への誘致が成功すれば関連産業や雇用の創出にもつながり大きな波及効果が期待できます。



続いて、冒頭にお伝えした石油備蓄の放出に関するカレンダーです。イラン情勢の悪化を受けて、あさって20日ごろから国内に入港するタンカーが大幅に減少する見通しです。これを見越してすでに民間備蓄がおととい16日から放出されていて、ガソリンの元売り各社への補助金の支給があす19日から始まります。男鹿市の基地などにある国家備蓄は、今月下旬から当面1か月分が放出される見通しです」