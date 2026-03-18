ガソリン価格が史上最高値を更新しました。



16日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は先週から一気にはね値上がり、1リットル190円80銭。



これまでの最高値を6円以上、上回っています。



18日午後。



田村修アナウンサー

「年末にかけて徐々に下がっていって安くなったなあと感じていましたが、本当に上がるときは一瞬です」



この1週間で大きく跳ね上がったガソリンの店頭価格。





16日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットル190円80銭。先週から30円値上がりしました。値上がり幅は過去最大です。これまでの最高値は去年4月の184円20銭でしたが、それを6円以上、上回りました。ハイオクガソリンや軽油も最高値を更新し、同様に1週間で約30円値上がりしています。価格急騰の背景にあるのがイラン情勢の悪化です。政府は19日、石油元売り各社への補助金の支給を再開します。支給額は1リットル当たり30円20銭で、店頭価格を170円程度に抑える方針です。価格を調査している石油情報センターは来週以降、ガソリン価格は下がると予想していて、170円程度に下がるまで1、2週間程度かかるとみられています。