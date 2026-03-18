「僕の手汗で君を…」LDHの新星・LIL LEAGUEの決めゼリフにあのちゃん爆笑！：あのちゃんの電電電波
「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。
3月17日（火）の放送は、ダンス＆ボーカルグループ・LIL LEAGUEが登場。メンバーをカード化して召喚バトル！
【動画】「僕の手汗で君を…」LDHの新星・LIL LEAGUEの決めゼリフにあのちゃん爆笑！
LIL LEAGUEは、LDH史上最大規模となる約4万8000人が参加したオーディションから選ばれた精鋭グループ。平均年齢18歳という若さながら、シンクロダンスのレベルはLDH内でも最高クラスといわれる。
そんなLIL LEAGUEのメンバーを、能力値（体力、知力、忍耐力、ユーモア、ダンス）でカード化。あのちゃんとササキ（声：霜降り明星・粗品）が手札として使い、デュエルバトル！
シャッフルで決まったデッキは、ササキチームが中村竜大、難波碧空、百田隼麻。あのちゃんチームが岡尾真虎、岩城星那、山田晃大。
第1戦は、どちらが長く鉄棒にぶら下がっていられるかを競う「ぶら下がり対決」。
あのちゃんは、高いダンススキルと鋼のメンタルを持つ真虎を召喚。ササキは「手の長さが長所」という碧空をぶつける。
真虎は必死に耐えるものの、40秒を超えたあたりで体勢を変えようとした瞬間、手が滑って落下。ササキチームの碧空が勝利し、先制点を挙げた。
第2戦は「ビリー・ジーン帽子投げバトル」。マイケル・ジャクソンの名曲「ビリー・ジーン」の振り付けを再現し、帽子を的に向かって投げる。
あのちゃんは高いパワーポテンシャルを誇るリーダーの星那を召喚。見事な身のこなしで高得点の8点に帽子を乗せる。
ササキはマイケル・ジャクソンマニアの碧空を召喚。完璧なマイケルダンスから帽子を投げるが、あっさり枠外へ。これにはメンバーも「ダサっ！」と爆笑！
第3戦は「氷早溶かし対決」。手の体温で氷を溶かし、先にペットボトルへ入れた方が勝ちとなる。
あのちゃんは「ちゃんと勝たせてあげたい」と再び真虎を指名。
召喚された真虎は「僕の手汗で君を溶かすよ」と決めポーズ。ササキから「気持ち悪い！」とツッコミが入り、あのちゃん爆笑！
対するササキは、アクロバットが得意で「手が年中暖かい」というムードメーカーの隼麻を召喚。
隼麻は素早く氷を擦り、摩擦で溶かす作戦。真虎は力強く揉みながら溶かす作戦に。冷たさに耐える戦いの末、隼麻が勝利した。
第4戦は「一般常識クイズ」。あのちゃんは頭の回転が速い晃大、ササキは「出木杉くん」という愛称で呼ばれる竜大を召喚。
問題は「QRコードの“QR”とは何の略？」。
2人は「クイックリーダー？」「クイック レ、ラ、ロ…？」と迷走。
碧空が「読み取ったら返ってくるでしょ？」と助け船を出し、晃大が「クイックレスポンス」と正解を導き出した。
そして第5戦「レモン早搾り早飲み対決」では、まさかのハプニングが。星那の行動に隼麻が悶絶!?
このほか、「ピンセットサイコロ積みサドンデス」や「二重跳び対決」、LIL LEAGUEによる圧巻のパフォーマンスも。「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！
3月17日（火）の放送は、ダンス＆ボーカルグループ・LIL LEAGUEが登場。メンバーをカード化して召喚バトル！
【動画】「僕の手汗で君を…」LDHの新星・LIL LEAGUEの決めゼリフにあのちゃん爆笑！
LIL LEAGUEは、LDH史上最大規模となる約4万8000人が参加したオーディションから選ばれた精鋭グループ。平均年齢18歳という若さながら、シンクロダンスのレベルはLDH内でも最高クラスといわれる。
そんなLIL LEAGUEのメンバーを、能力値（体力、知力、忍耐力、ユーモア、ダンス）でカード化。あのちゃんとササキ（声：霜降り明星・粗品）が手札として使い、デュエルバトル！
シャッフルで決まったデッキは、ササキチームが中村竜大、難波碧空、百田隼麻。あのちゃんチームが岡尾真虎、岩城星那、山田晃大。
第1戦は、どちらが長く鉄棒にぶら下がっていられるかを競う「ぶら下がり対決」。
あのちゃんは、高いダンススキルと鋼のメンタルを持つ真虎を召喚。ササキは「手の長さが長所」という碧空をぶつける。
真虎は必死に耐えるものの、40秒を超えたあたりで体勢を変えようとした瞬間、手が滑って落下。ササキチームの碧空が勝利し、先制点を挙げた。
第2戦は「ビリー・ジーン帽子投げバトル」。マイケル・ジャクソンの名曲「ビリー・ジーン」の振り付けを再現し、帽子を的に向かって投げる。
あのちゃんは高いパワーポテンシャルを誇るリーダーの星那を召喚。見事な身のこなしで高得点の8点に帽子を乗せる。
ササキはマイケル・ジャクソンマニアの碧空を召喚。完璧なマイケルダンスから帽子を投げるが、あっさり枠外へ。これにはメンバーも「ダサっ！」と爆笑！
第3戦は「氷早溶かし対決」。手の体温で氷を溶かし、先にペットボトルへ入れた方が勝ちとなる。
あのちゃんは「ちゃんと勝たせてあげたい」と再び真虎を指名。
召喚された真虎は「僕の手汗で君を溶かすよ」と決めポーズ。ササキから「気持ち悪い！」とツッコミが入り、あのちゃん爆笑！
対するササキは、アクロバットが得意で「手が年中暖かい」というムードメーカーの隼麻を召喚。
隼麻は素早く氷を擦り、摩擦で溶かす作戦。真虎は力強く揉みながら溶かす作戦に。冷たさに耐える戦いの末、隼麻が勝利した。
第4戦は「一般常識クイズ」。あのちゃんは頭の回転が速い晃大、ササキは「出木杉くん」という愛称で呼ばれる竜大を召喚。
問題は「QRコードの“QR”とは何の略？」。
2人は「クイックリーダー？」「クイック レ、ラ、ロ…？」と迷走。
碧空が「読み取ったら返ってくるでしょ？」と助け船を出し、晃大が「クイックレスポンス」と正解を導き出した。
そして第5戦「レモン早搾り早飲み対決」では、まさかのハプニングが。星那の行動に隼麻が悶絶!?
このほか、「ピンセットサイコロ積みサドンデス」や「二重跳び対決」、LIL LEAGUEによる圧巻のパフォーマンスも。「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！