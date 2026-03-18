ZIPANG OPERAが、3rd EP『ZIPANGRIMM（読み：ジパングリム）』を6月24日にリリース。あわせて、EPの収録曲で4月1日に先行配信される新曲「Rainy Heart」が、3月31日深夜より放送されるドラマ『失恋カルタ』（MBS／TBS）のエンディング主題歌に決定した。

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本EPには、1月に配信リリースされた佐藤流司が脚本／演出を務めた舞台『二十五億秒トリップ』のテーマソング「Kick It Down」のほか、先行配信曲「Rainy Heart」を含む複数の新曲が収録予定。今作より本格的にプロデュースに携わっているメンバーのspiは、本作について「今回のEPは、“愛と痛みの物語”というテーマを軸に、感情や景色の断片を音楽として編み込んだ作品になりました。楽曲ごとに違う物語があり、それらが集まってひとつの世界を作っています」とコメントしている。

商品形態は通常盤のほか、受注生産限定盤とメンバー別アクリルスタンドがついたアニメイト限定セットが準備されており、本日18日より予約開始となる。

本作より先行配信される新曲「Rainy Heart」は、ドラマ『失恋カルタ』の世界観に寄り添い書き下ろされたもの。優しさゆえにすれ違った二人の別れの余韻と、その記憶を抱きしめながら前へ進もうとする心情を描いたエモーショナルなナンバーとなっており、雨をモチーフに離れていく距離とそれでも消えない想いを繊細に映し出しながら、“優しさ”が生んだすれ違いという物語を紡いでいる。

サウンドは淡く滲むギターとピアノに、しなやかなミッドテンポのビートが重なりネオソウルのエッセンスを纏った、聴いていて心地よい一曲に仕上がっている。

さらに、6月より開催される全国ツアー『ZIPANG OPERA 2nd Tour 2026 ～ZIPANGRIMM～』の詳細も発表。EP『ZIPANGRIMM』を携えたツアーとなっており、6月27日の仙台GIGS公演より全国5都市をめぐる。チケットの販売は本日よりEPの予約者を対象としたEP予約先行が開始されており、詳細は公式サイトで確認できる。

【メンバーコメント】

・佐藤流司

私が脚本、演出、出演を務め、作詞もした舞台『二十五億秒トリップ』のテーマ曲「Kick It Down」も引っ提げてのリリースになります。他にも我々ZIPANG OPERAの新たな魅力をお見せできる曲たちがいっぱいです。ご期待ください。

・福澤侑

今回のEPはZIPANG OPERAにとってさらに高みを目指すための「新しい挑戦」がテーマになっていると思います。全ての楽曲がいろんなテーマやシチュエーションをそれぞれ持っているのでまだまだ成長し続ける僕らの新しい一面をこのEPで感じてもらえると思います。とくに「Rainy Heart」はZIPANG OPERAの今までの楽曲とはある意味正反対のメロディや歌詞になっているので、レコーディングする中で自分でも今までにない挑戦した部分もありました。6月には初の5都市ライブツアーもあるので、この曲を含めた新しいZIPANG OPERAのカタチを皆さんにお届けできる予感がしてます。EPをたくさん聴いて、ライブにも遊びに来てください！

・spi

今回のEPは、“愛と痛みの物語”というテーマを軸に、感情や景色の断片を音楽として編み込んだ作品になりました。楽曲ごとに違う物語があり、それらが集まってひとつの世界を作っています。「Rainy Heart」は、止まない雨のように胸に降り続ける想いを描いた曲です。ライブでは、このEPの物語をより立体的に届けたいと思っています。音と言葉が重なる瞬間を、ぜひ体感してもらえたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）