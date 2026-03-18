【ソウル竹次稔】2024年末に韓国南西部の務安国際空港で179人が死亡したチェジュ航空機の事故を巡り、機体の残骸や敷地周辺で遺骨や遺骨とみられるものが相次いで見つかっている。事故から1年余りが経過してから発見された事態に、遺族会は「遺骨を放置した責任を糾明すべきだ」と訴えている。

韓国大統領府によると、機体の残骸などは大型の90袋に詰められて空港内の施設に保管されていた。事故原因の真相究明を求める遺族会の要望に応じて、2月中旬から政府による再調査が始まり、その過程で遺骨64点が発見された。うち9点はDNA鑑定で犠牲者7人の遺骨と分かり、鑑定作業が続けられている。

大統領府は「当時は非常に寒く、葬儀を急ごうとする動きがあった。だが、明らかにずさんな調査だった」と認めている。一方で遺族会は「国土交通省、警察、消防、自治体に責任があるはずだ」としている。

事故では航空機が滑走路の先にあったコンクリート製の構造物に衝突して大破、炎上した。今回の発見を受け、遺族会は今月14〜15日に衝突現場周辺の草に覆われたエリアなどを調査。遺骨とみられるものが新たに10点ほど発見された。警察による鑑定作業が行われているという。

同空港は事故後、運航を停止している。大統領府は「調査が終わるまで現場保存が必要であり、再開については調査が終わった後、遺族と緊密に協議して決定する」としている。