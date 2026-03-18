アイアンでダフる人、全員が勘違い！「芝とボールの接点にクラブをキレイに入れる」のは間違いだった
アイアンでボールをクリーンに打つために、「芝とボールの接点にヘッドを入れよう」と意識していないだろうか。実は、その意識こそがダフリの根本原因かもしれない。かつて世界一に輝いた宮里藍の父であり、コーチの宮里優氏に詳しく教えてもらった。
【漫画で納得】芝とボールの接点にクラブを入れるとダフる理由
「芝とボールとの接点を狙ってしまうと、どうしてもヘッドが手前から入ります。大事なのは、ボールの先の芝を切り残すイメージです」正しいアイアンショットのヘッド軌道は、ボールの手前からではなく、ボール位置をとらえてその先へ抜けていくもの。ヘッドがボールの下部をとらえながら先へ進む、この「切り残す」感覚こそが極意なのだ。具体的な練習、チェック方法として、ボールの後ろ5センチほどの位置に、名刺などの紙を置いて打つドリルが効果的。この紙に触れずにボールだけを打つことができれば、正しい軌道でヘッドが入っている証拠。徐々にインパクトの音が硬質な音に変わっていくのがわかるはず。もし紙を叩いてしまうようであれば、それはヘッドが手前から入りすぎているサイン。ボールの先を狙う意識をより強く持って、スイングを調整しよう。「ヘッドの軌道を修正すれば、自然とクリーンなインパクトになります。難しく考えず、まずはボールの先の芝を意識して打ってみてください」と宮里コーチは語る。ボールの赤道よりも下にヘッドが入りさえすれば、ボールは必ず浮く。むしろしっかりした軌道でボールにバックスピンをかけた方が弾道が高くなり、グリーンに止まる球が打てる可能性が高い。次のラウンドや練習で、ぜひ「切り残す」感覚を試してみてみよう。??宮里 優29歳でゴルフをはじめ、独学でゴルフ理論を構築。36歳の時に男子プロトーナメントの大京オープンにアマチュアとして出場。その後、ティーチングプロの道を歩む。子供たちと一緒に楽しみたいとやらせたゴルフだが、結果的に聖志・優作・藍の3人共プロゴルファーの道を選んだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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