今年に入ってから全国各地ではしかの感染者が急増していて、集団感染も発生しています。今回の#みんなのギモンでは、「はしかの感染者急増…対策は？」をテーマに解説します。

■近年のはしか“海外から持ち込まれたもの”

東京都は17日、2019年以来7年ぶりに、はしかの集団感染が発生したと明らかにしました。新宿区の飲食店に勤務する20代の男性9人で、いずれも海外渡航歴はないということです。このうち2人はワクチンを2回接種していて、7人は接種していたかどうかわかっていません。

全国の感染状況は厚生労働省によりますと、はしかは2019年に流行したあと、コロナ禍は比較的感染者が少ない状況でしたが、去年は265人と急増しました。そして、今年に入ってからは今月8日までの2か月あまりで、すでに100人の感染者が報告されています。近年のはしかは海外から持ち込まれたものと考えられるということです。

――東京都の集団感染では2回接種している人もいましたが、これはどういう理由が考えられる？

感染症に詳しい国際医療福祉大学の松本教授によりますと、ワクチンを2回接種することで基本的にはかからないが、ワクチンを打った時に風邪をひいていたなど体の状態が悪いと、うまくワクチンが機能していないことがあるといいます。

厚労省は、「疑う症状があれば、電話などで医療機関に伝え、移動の際は公共交通機関の利用を可能な限り避けてください」と呼びかけています。

■「感染力極めて強い」、潜伏期間も長い

そして、はしかの特徴は「感染力が極めて強い」ということ。はしかは麻しんともいって、感染すると発熱やせき、鼻水、目の充血といった風邪のような症状が出て、2日から3日熱が続いたあと、39度以上の高熱と発疹があらわれます。

怖いのが合併症で、多いのが肺炎や中耳炎。そして、1000人に1人の割合で脳炎になり、死亡する割合も同じく1000人に1人といわれています。

免疫を持っていない人が感染するとほぼ100％発症し、一度感染すると免疫が持続するといわれています。

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感染力をインフルエンザと比べてみると、潜伏期間はインフルエンザは1日から3日ほどですが、はしかは10日から12日と長い。また、発症する前から感染力があり、発症日の1日前から解熱後3日たつまで人にうつす可能性が高くなります。

次に感染力ですが、免疫がない集団に1人の感染者がいたら何人に感染させるか、インフルエンザは1人から2人ですが、はしかは12人から18人に感染させる力を持っているんです。なぜなら、はしかはインフルエンザと違って飛沫（ひまつ）感染、接触感染以外に空気感染もするからなんです。

予防もかなり難しく、インフルエンザは手洗いが有効でマスクも推奨されていますが、はしかは手洗いやマスクだけで防ぎきれない、「ワクチンが最も有効な予防方法」といわれています。

厚労省によりますと、ワクチンを接種することで95％程度の人が免疫を獲得することができ、2回の接種を推奨しています。

■ワクチン1回ではだめ？

ワクチンを何回打っているかは世代によって異なります。日本感染症学会によりますと、1歳から中学生の子どもは定期接種で2回のワクチンを受ける機会があった世代。そして、おおむね36歳以下の大人は2回接種が制度化された世代ですが、接種歴が不明もしくは1回の人もいます。

36歳から59歳の人は1回しか接種していない人が多く、60歳以上はワクチン導入前に生まれた人が多く接種していない人がほとんどだといいます。

子どもの頃に打っていれば母子手帳に記されているはずなので、確認してみてほしいです。

――ワクチン1回ではだめなのでしょうか？

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感染症に詳しい松本教授によりますと、2回の接種で効果があるため、自分が2回打ったかどうかわからない場合、今からでも打っておいた方がいいということです。もしも過去に2回打っていたのかわからず、もう1回打ったことで3回打つことになっても、副反応で微熱や発疹が出ることはありますが、軽度なことがほとんどでリスクは少ないといいます。

はしかはかかっても対症療法しかないということですので、いま一度、自分や家族のワクチン接種履歴を確認するなど予防につながる行動を心がけたいですね。

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