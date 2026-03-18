ベネッセ、新ブランド「&しまじろう」のカフェ限定オープン グッズも展開【メニュー一覧】
ベネッセコーポレーションの新ブランド「&しまじろう」の誕生を記念したコラボレーションカフェ「Cafe & Shimajiro」が、3月19日から4月5日までの期間限定で、東京・原宿の「cafe STUDIO」にてオープンする。
【画像】『&しまじろう』コラボカフェ『Cafe & Shimajiro』店内＆限定グッズ
本カフェは、新ブランド「&しまじろう」の世界観をリアルに体験できる国内初の拠点。同ブランドは、2028年に誕生40周年を迎える「しまじろう」を、子どもたちの成長に寄り添う存在から、大人の“日常にももっと寄り添う存在”になるために立ち上げられた。
カフェ内には、マグカップやクリアファイルなどの限定グッズもそろう。
■メニュー一覧
※価格は税込
●「チーズメルトバーガー & Shimajiro」／2145円
チーズバーガーの上からとろける特製バターチーズソースを贅沢にかけた絶品バーガー。 肉厚なパテとフレッシュな野菜を濃厚なコクが包み込む、圧倒的なビジュアルとポテトもついた、ボリューム満点の一品。
●「キッズプレート & Shimajiro」／1760円
「しまじろう」が大好きな恐竜型のナゲットや、可愛らしいタコさんウインナーがギュッと詰まったわくわくいっぱいのスペシャルプレート。「しまじろう」をイメージした黄色いターメリックライスに、彩り豊かな野菜のカレーを合わせた。
●「パンケーキ & Shimajiro」／2200円
「しまじろう」のフェイスアートを施したふんわり焼き上げたパンケーキに、旬のイチゴやキウイなど色とりどりのフルーツを添えた贅沢なプレート 。別添えのとろ〜り濃厚なキャラメルソースを、お好みでたっぷりとかけて楽しめる。
●「オレンジジュース & Shimajiro」／1210円
オレンジジュースにクランベリーシロップといちごアイスを合わせ、チョコソースとカラースプレーでデコレーションしたひんやり爽やかな特製ドリンク。見た目もかわいくて、飲むたびに笑顔になれる一杯。
●「カフェラテ & Shimajiro」／935円
「しまじろう」のフェイスアートを施したラテアートがかわいい一杯。 やさしいミルクの味わいで、カフェタイムをほっと華やかに。
●「ケーキパフェ & Shimajiro」／1540円
たっぷりのイチゴにブドウ、バナナ、いちごアイスを合わせ、甘酸っぱいベリーソースとたっぷりのクリームで仕上げた、フルーツケーキをイメージした華やかなパフェ。甘酸っぱさとクリームのバランスが楽しめる、写真映え間違いなしの一品。
【画像】『&しまじろう』コラボカフェ『Cafe & Shimajiro』店内＆限定グッズ
本カフェは、新ブランド「&しまじろう」の世界観をリアルに体験できる国内初の拠点。同ブランドは、2028年に誕生40周年を迎える「しまじろう」を、子どもたちの成長に寄り添う存在から、大人の“日常にももっと寄り添う存在”になるために立ち上げられた。
■メニュー一覧
※価格は税込
●「チーズメルトバーガー & Shimajiro」／2145円
チーズバーガーの上からとろける特製バターチーズソースを贅沢にかけた絶品バーガー。 肉厚なパテとフレッシュな野菜を濃厚なコクが包み込む、圧倒的なビジュアルとポテトもついた、ボリューム満点の一品。
●「キッズプレート & Shimajiro」／1760円
「しまじろう」が大好きな恐竜型のナゲットや、可愛らしいタコさんウインナーがギュッと詰まったわくわくいっぱいのスペシャルプレート。「しまじろう」をイメージした黄色いターメリックライスに、彩り豊かな野菜のカレーを合わせた。
●「パンケーキ & Shimajiro」／2200円
「しまじろう」のフェイスアートを施したふんわり焼き上げたパンケーキに、旬のイチゴやキウイなど色とりどりのフルーツを添えた贅沢なプレート 。別添えのとろ〜り濃厚なキャラメルソースを、お好みでたっぷりとかけて楽しめる。
●「オレンジジュース & Shimajiro」／1210円
オレンジジュースにクランベリーシロップといちごアイスを合わせ、チョコソースとカラースプレーでデコレーションしたひんやり爽やかな特製ドリンク。見た目もかわいくて、飲むたびに笑顔になれる一杯。
●「カフェラテ & Shimajiro」／935円
「しまじろう」のフェイスアートを施したラテアートがかわいい一杯。 やさしいミルクの味わいで、カフェタイムをほっと華やかに。
●「ケーキパフェ & Shimajiro」／1540円
たっぷりのイチゴにブドウ、バナナ、いちごアイスを合わせ、甘酸っぱいベリーソースとたっぷりのクリームで仕上げた、フルーツケーキをイメージした華やかなパフェ。甘酸っぱさとクリームのバランスが楽しめる、写真映え間違いなしの一品。