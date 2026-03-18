【羽川豊の視点 Weekly Watch】

【羽川氏コラム】米女子ツアー竹田麗央の敗因を解剖 強風は試合中に「スイングを壊す」要因になる

久しぶりにその姿を見たファンも多かったでしょう。日本と台湾女子プロ協会との新規共催大会「台湾ホンハイレディース」に出場したヤニ・ツェンです。

昨年、台湾で行われたシニア大会のパーティーで会い、挨拶しました。2008年に米女子ツアーに参戦し、19歳で全米女子プロで勝つと、4年間でメジャー5大会で優勝。風の強い台湾の出身ですが弾道が高く、アイアンの切れ味が抜群。黄金時代が続くと思いましたが、12年にツアー15勝目を挙げてから勝てなくなりました。

大きな原因はパターのイップスです。おそらくいろんなことを試し、試行錯誤を繰り返したはずです。2年前にパッティングだけ左打ちにすると腕がスムーズに動くようになり、昨年の欧州女子ツアーで涙の復活優勝を遂げました。前週の大会も6位でフィニッシュ。今後の活躍が楽しみです。

私は30代でドライバーのイップスに苦しみ、それを克服すると、40代ではパットがおかしくなりました。3パットが多くなり、50センチも入らない。外れるのはいつもカップの左側。打つ前から怖いのでパターヘッドが開くからです。42歳から競技を離れ、右打ち、片手打ちにチャレンジし、メンタルトレーニングも受けましたが、自分には合わなかった。ある日、自宅の隅に置きっぱなしだったもらいものの長尺パターを見つけ、ゴルフ場で試してみました。それまでが嘘のようにスムーズに手が動く。まさに救世主でした。

自然を相手にするゴルフは、常にプレー条件が異なります。経験や感性がものをいう競技です。しかし、ツアーに出ている選手は数字がすべて。ショットやパットで安定感を求め、体やクラブの動きを機械的に固めたくなるものです。気づかないうちに、それまでとは少しでも違う動きになってくると、持ち味を失います。

50センチのパットを外し、「あれ！？」と思ったら、それはイップスの入り口かもしれません。グリップやアドレス、パター自体を替えたりして、やらなくていいことや自分に合わないことを続けていると深みにはまります。青木功さんがイップスにならなかったのは、タップ式のパッティングスタイルをまったく変えなかったからです。

ショットのイップスに関しては、持ち球がフック系のゴルファーに多い気がします。距離が欲しくてボールをつかまえに行き、左へ大きく曲げる。極端なフックが止まらなくなり、修正を試みる。今度は右へ曲がり出し、やがて左右に曲がる。戻る「場所」が分からなくなれば深刻です。怖くてバックスイングが下りてこなくなり、長期間苦しんだ選手を知っています。

今の時季は芝が短く、グリーン回りはライが悪いところが多い。そこで「ザックリ」やると、それだけで嫌なイメージが残り、アプローチで思うように手が上がらなくなるプロもいます。

ちなみに「ジュニアや深く考えずに打つゴルファーはイップスとは無縁」といわれますが、そんなことはありません。

（羽川豊／プロゴルファー）