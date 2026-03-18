

鉄カード「新見バージョン」 提供：JR西日本

JR新見駅（岡山県新見市）の駅員や運転士らが岡山・新見地区オリジナルデザインの「鉄カード」を制作し、3月28日から配布します。

地域の活性化と新見エリアの鉄道の魅力発信を目的としたＪＲ西日本・備中地区連絡会（新見もりあげ隊）の取り組みです。

配布される鉄カードは、「新見バージョン」と「新見列車区バージョン」の2種類です。

「新見バージョン」では、2026年3月13日に運用が終了した115系Ｇ編成（通称「食パン列車」）を採用し、115系Ｇ編成に「新見シティ」デザインのヘッドマーク、213系に「マリンライナー40周年記念」ヘッドマークを掲出しています。

「新見列車区バージョン」では、伯備線で活躍してきた115系、後継となる最新型227系、芸備線・姫新線で使用されるキハ120形の3編成を特別に並べて撮影しました。

2種類の鉄カードの配布期間は、3月28日から5月10日まで、配布場所は新見駅の改札口です。2種類を500枚ずつ（合計1000枚）を配布します。

受け取る条件は、「新見駅発着」の切符（ICカード可）を持っている人か、新見駅で途中下車が可能な切符を持っている人です。切符1枚につき好きなカード1枚が配布されます。（青春18きっぷなどのフリー切符は対象外）