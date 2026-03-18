サラダなどに欠かせないブロッコリーが4月から「指定野菜」に追加されます。新たな野菜の仲間入りは、ジャガイモ以来およそ50年ぶりです。直売所や農家からは喜ぶ声が聞かれました。

福岡県糸島市にある直売所では、朝から多くの買い物客でにぎわっていました。中でも人気だったのは。



■小川ひとみアナウンサー

「ありました。こちら、一列ずらっとブロッコリーが並んでいます。おいしそう。」





今が旬のブロッコリーです。買い物客は次々とカゴの中へ入れていきます。■買い物客「栄養価が高くて体にいいので。ちょっとしたサラダにも使いやすいですし。」「お弁当に彩りとして使えるので、よく買います。」

このブロッコリーが4月から指定野菜に追加されます。



農林水産省が定める指定野菜は、消費量が多い、または多くなることが見込まれる、国民生活に重要な野菜です。



現在はキャベツやキュウリ、ニンジンなど14品目ありますが、ここに新たにブロッコリーが仲間入りします。1974年のジャガイモ以来、およそ50年ぶりです。



■JA糸島 農産担当・大神温八さん

「ブロッコリーが指定野菜となったのは、こちらとしてもうれしいです。お客さんにたくさん買ってほしいですね、おいしいので。」

背景にあるのは需要の増加です。農林水産省などによりますと、1990年に7万7000トンだった出荷量は、2022年には15万7000トンと2倍に。また、1人当たりの購入数量も、540グラムから2022年には1619グラムと、およそ3倍に増加しています。



指定野菜になると、生産量の多い産地では、価格が下がったときに国から農家へ補助金が支給されます。



農家が安定した収入を得ながら野菜を作り続けられるため、市場に出回りやすくなり、消費者にとってもメリットがあります。

糸島市にあるブロッコリー農家を訪ねました。



■ブロッコリー農家・田中秀朋さん

「大きさに関しては細くないし、栄養満点かな。」



3ヘクタールの土地で、1日に多いときは200個のブロッコリーを出荷しています。



■田中さん

「指定野菜になったということは、食べる人も増えただろうし、目を向ける人も増えただろうし、それはうれしいしかないかなと。」



指定野菜となることは、農家としても期待が高まるうれしい出来事だといいます。



■田中さん

「もっとブロッコリーに目を向けて消費してくれれば、それが一番です。」

現状よりも需要が増えれば、生産量を増やすことも検討しているということです。



たんぱく質などの栄養価も高く、食事に彩りを添えてくれるブロッコリー。指定野菜となることで、今後さらに食卓で活躍しそうです。