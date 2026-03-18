議員生活56年にしてまさかの落選となった小沢一郎氏（83）のインタビュー後編。若い仲間を再び国会に戻すために、政治活動を続ける意向だ。衆院で350議席超の巨大与党の前に、中道改革連合は怯えているようにも見える。野党は与党にどう対峙していったらいいのか。野党を立て直す方法はあるのか。3度目の政権交代は成し遂げられるのか。日本の政治はどうなるのか。ズバリ、聞いた。

【前編を読む】小沢一郎氏に聞いた 衆院選での中道惨敗、自身まさかの落選と今後

野党がまとまれば選挙に勝てると、ずっと言ってきた。今度の衆院選の結果を見ても、野党がまとまらないとダメだというのが結論だ。どうしてそんな単純なことが分からないのかと思うが、それは野党に政権を取ろうという志がないからだ。政権を取ってこそ、国民のための政治ができる。野党のままなら、たださえずっているだけだ。

巨大与党と対峙するには、まず結束することだ。それができないのは、みなが自己中心的だから。仏教用語で言えば「利己」ではなく「利他」の精神がなければダメ。政治的に言えば、理念と政権奪取の志だ。

■中道も立憲も「馬糞の川流れ」

中道なんてもう無理だよ。中道も立憲も「馬糞の川流れ」。かつて金丸先生が言った言葉だ。馬糞は川に入ったらバラバラになって、ひとつには戻れない。何としても政権を取って、国民のためにその権力を行使する。そのために国会議員はいるのだから、政権を取る意識のない野党はもはや存在理由はない。

もっとも、自民党だって似たようなものだ。政権にあって、権力を手放したくないという意識で結びついているだけ。本当に国家的な危機が来た時には、自民党自体もこのままではすまない。

例えば、19日のトランプ大統領との首脳会談で「イラン戦争に参加しろ」と言われたら高市首相はどうするのか。断り切れないだろう。自衛隊を派遣したら戦争の当事国になってしまう。しかも、米国が仕掛けている戦争であって、日本の自衛戦争ではない。世論が納得するのか。自民党内だって異論が出る。

そうなったら悲劇だ。日本政治の正念場になるし、戦争が長引けば国内経済はメチャクチャになる。中国もさらに厳しい態度に出てくるだろう。日中貿易に参加しているのは中小零細企業が多いから、これが止まったら大変なことになる。その一方で、私が一番恐れているのは中国の力が弱くなれば、北朝鮮が暴発する恐れも出てくる。

つまり、高市首相ではダメ、自民党ではどうしようもないという行き詰まった事態に陥った時には、新しい芽を育てるしかない。まさに乱世になり、自民党の自壊とともに、みんなが今までとは違うことをしなければならない、という考えの下でガラガラポン（政界再編）だ。

政権交代というより、新しい時代の新政権。日本の民主主義が崩壊しないように、良識ある者が新しい時代の新しい党をつくればいい。これがベストシナリオ。

そうならなければ、政治の混乱は続く。弱い野党で自民党も混乱し、政治が機能しなくなる。

もはや平時の状態ではなくなりつつある。2大政党で野党がひとつのまとまりになって政権交代というシナリオは、もうない。今までできるはずなのにやらなかったから、機会がなくなった。 =おわり

（聞き手=小塚かおる／日刊ゲンダイ）