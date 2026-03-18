女優の本田望結、タレントの本田紗来姉妹が１８日、神奈川・ＢＡＳＥＧＡＴＥ横浜関内で行われた「ワンダリア横浜 Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ Ｕｍｉｏｓ」メディア発表会に出席した。

望結が「素敵な場所に大好きな紗来と一緒に登壇することができ、とてもうれしいです」と喜ぶと、紗来も「姉の望結とご一緒できるのがすごくうれしくて、この日をすごく楽しみにしていました」と仲の良さをのぞかせた。

施設の新オープンちなみ、新年度に挑戦したいことをきかれた望結は「紗来が高校を卒業したので、『２人で暮らさない？』って誘っていたけど、一向に返事がない」とポツリ。それに対して紗来は「こそこそと段ボールに（荷物は）詰めてます。望結ん家に行きたいなと思って」と説明し、共同生活が実現する流れに。紗来が「４月まで２週間くらいなんで…。お願いします！」と正式に依頼すると、望結は「まじか！うれしい！」と声を弾ませた。

共同生活にあたり、紗来は条件を提示。「私は何にもできないんです。だから、何でもしてくれるなら…」と希望すると、望結は「はい！いてくれるだけで幸せです」と笑顔で条件を受け入れた。

同施設は１９日に開業する没入型体験施設で、映像技術を駆使した６つのテーマ空間で構成。深海に潜るような幻想的な体験をすることができる。