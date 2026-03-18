長野市の善光寺に日本茶を楽しめる県内初出店の新しいカフェがオープンしました。



「お待たせいたしました」



鮮やかなグリーンが目を引く濃厚な抹茶のソフトクリーム。初日から列ができる日本茶の魅力を楽しめるそのカフェは…



長野市の善光寺本堂東側を進んでいくと見えてくる和カフェ「茶寮 伊藤園善光寺店」です。



「茶寮 伊藤園」は、伊藤園フードサービスがこれまで全国に16店舗を展開していて長野県内には、初登場。元々、授与品所があった場所が改装されました。カフェには抹茶やこだわりの煎茶を中心に日本茶の魅力を味わえるメニューがそろっています。





抹茶生どら焼セット880円。中でも中でも善光寺店だけで味わえるのが『善光寺』の焼き印が押された「抹茶生どら焼」です。リポート「購入してきた商品は善光寺東公園内で食べることが出来ます。善光寺限定のどら焼きいただきます。抹茶のほろ苦さが広がって甘いクリームが口の中でしゅわっとほどけていく感じです」善光寺を訪れていた外国人観光客もさっそくカフェに立ち寄っていました。ドイツから「（抹茶は）初めてです。抹茶ラテを試してみます。とてもおいしい。とってもいいわ」カフェは午前9時から午後4時まで営業しています。