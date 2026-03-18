１８日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１５６．８８ポイント（０．６１％）高の２６０２５．４２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８．７７ポイント（０．１０％）高の８８３５．５０ポイントと３日続伸した。売買代金は２４０３億７３９０万香港ドル（約４兆８６７５億円）に縮小している（１７日は２６８２億５８８０万香港ドル）。

米株高が相場を支える流れ。昨夜の米株市場では、米長期金利の低下を手がかりに、主要株価指数がそろって続伸した（１８日のＮＹダウ先物なども上昇）。原油供給不安が後退したことも好材料。外電が１８日、イラン政府と同国北部のクルド人自治区政府は、自治区とトルコのジェイハン港を結ぶパイプラインを経由した原油輸出を１８日に再開することで合意したと報じた。昨夜のＷＴＩ原油先物は２．９％高の９６．２１米ドル（１バレル）と反発したが、１８日の時間外取引では低下に転じ、香港市場の後場には一時９２米ドル台に下げている。中東情勢や米金融政策を見極めたいとするムードが漂う中、安く推移する場面がみられたものの、ハンセン指数は後場に入り、再びプラスに転じた。中東情勢を巡っては、米国・イスラエルとイランの戦争に収束の兆しがみられず、長期化の懸念も高まっている。また、米国では今夜（日本時間１９日未明）、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果が発表される予定だ。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、宅配サービス中国大手の中通快逓（２０５７／ＨＫ）が７．４％高、民営教育サービス事業者の新東方教育科技集団（９９０１／ＨＫ）が５．２％高、バイオ製薬・中医薬メーカーの中国生物製薬（１１７７／ＨＫ）が３．３％高と上げが目立った。

セクター別では、香港不動産が高い。新鴻基地産発展（１６／ＨＫ）が３．３％、恒基兆業地産（１２／ＨＫ）が２．５％、長江実業集団（１１１３／ＨＫ）が２．３％、信和置業（８３／ＨＫ）が２．２％ずつ上昇した。

人工知能（ＡＩ）技術やクラウド、半導体の銘柄群も急伸。ＭｉｎｉＭａｘ（１００／ＨＫ）が１９．８％高、北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が１９．５％高、金山雲（３８９６／ＨＫ）が１８．２％高、万国数拠ＨＤ（９６９８／ＨＫ）が１５．２％高、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が１３．１％高、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が１１．５％高と値を上げた。

半面、中国不動産セクターはさえない。龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が３．８％安、中国海外発展（６８８／ＨＫ）と中国奥園集団（３８８３／ＨＫ）がそろって２．９％安、中国金茂ＨＤ（８１７／ＨＫ）が２．８％安で取引を終えた。

自動車セクターも安い。理想汽車（２０１５／ＨＫ）が６．２％、吉利汽車ＨＤ（１７５／ＨＫ）が３．７％、広州汽車集団（２２３８／ＨＫ）が３．４％、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が３．３％ずつ下落した。吉利は取引時間中に通期決算を発表。純利益は０．２％増にとどまり失望された。

本土マーケットは５日ぶり反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．３２％高の４０６２．９８ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。医薬、宇宙・軍需産業、発電・電設、海運、保険なども買われた。半面、不動産は安い。消費関連、自動車、エネルギー、銀行・証券、素材、空運株も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）