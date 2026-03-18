明星食品、インスタグラムの不正アクセスに声明 注意呼びかけ「二次被害防止のため、決して反応しないようお願い申し上げます」
明星食品は18日、公式サイトを更新し、11日にインスタグラム公式アカウントが第三者による不正アクセスが発生したことを公表。注意を喚起した。
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サイトには「重要なお知らせ」とし「Instagramアカウントへの不正アクセスに関するお知らせ」題した文書を掲載。「2026年3月11日(水)、当社が運営するInstagram公式アカウント (@myojofoods_jp) において、第三者による不正アクセスが発生していることが判明いたしました」と報告し、「当社では、直ちにInstagramの運営会社である米国Meta社に連絡し、復旧に向けた対応を進めております」と対応を伝えた。
続けて「問題の早期解決に努めておりますが、現時点ではアカウントの管理権限は回復しておらず、当社がアカウントを操作できない状況が続いております」「問題が解決するまでの間、当該アカウントから発信される投稿やDM (ダイレクトメッセージ) は、当社によるものではありません。二次被害防止のため、決して反応しないようお願い申し上げます」と呼びかけ。
「特にご注意いただきたい事項」として「不審なDMに記載されたリンク (URL) をクリックしないでください」「個人情報やパスワードなどを入力・送信しないでください」「「特別セールの案内」や「キャンペーンの当選通知」に反応しないでください」の3つを挙げ、注意を呼び掛けた。
そして「お客さまならびに関係者の皆さまには、多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。今後の状況につきましては、当社ウェブサイトや公式SNSにて随時お知らせいたします」と謝罪。「何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」と結んだ。
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サイトには「重要なお知らせ」とし「Instagramアカウントへの不正アクセスに関するお知らせ」題した文書を掲載。「2026年3月11日(水)、当社が運営するInstagram公式アカウント (@myojofoods_jp) において、第三者による不正アクセスが発生していることが判明いたしました」と報告し、「当社では、直ちにInstagramの運営会社である米国Meta社に連絡し、復旧に向けた対応を進めております」と対応を伝えた。
「特にご注意いただきたい事項」として「不審なDMに記載されたリンク (URL) をクリックしないでください」「個人情報やパスワードなどを入力・送信しないでください」「「特別セールの案内」や「キャンペーンの当選通知」に反応しないでください」の3つを挙げ、注意を呼び掛けた。
そして「お客さまならびに関係者の皆さまには、多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。今後の状況につきましては、当社ウェブサイトや公式SNSにて随時お知らせいたします」と謝罪。「何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」と結んだ。