ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「レジまで後少し…！ 誰か助けて！」育児に奮闘する妻…その頃夫は… 「レジまで後少し…！ 誰か助けて！」育児に奮闘する妻…その頃夫は？ 買い物後の夫のひと言がすべてを物語っている… 「レジまで後少し…！ 誰か助けて！」育児に奮闘する妻…その頃夫は？ 買い物後の夫のひと言がすべてを物語っている… 2026年3月18日 17時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 最近の葵さんの悩みは、家族といても単独行動をとる夫のこと。やっとのことで見つけた夫は、優雅にコーヒーを飲んで読書していました。ベビーカーと子ども用品がたくさん詰まったリュックを持って。さすがに葵さんは、人目をはばからず怒りそうになったそうです。なぜこんなにも気が付かないんでしょうかね…。＞＞【まんが】ひとりで先に行ってしまう夫 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】ひとりで先に行ってしまう夫 「これ、俺の結婚相手の条件だから！」義兄のメモがヤバすぎた…義母と同居OKでバリキャリ女性が希望!? 夫の留守を狙って帰ると…自宅からありえない声が！【夫にもう１つの家庭が？ Vol.26】