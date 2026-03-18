“数年ぶりの大雪”アメリカ各地で猛威 豪雨と強風で冠水被害や車庫の屋根崩落 ハワイでも大雨…道路崩れ家の中は泥まみれ
横殴りに打ち付ける激しい雨。
強風で木が折れ、車を直撃していました。
さらに、雪が降り積もり道路が一面真っ白になるなど、アメリカの各地で雪や強風が猛威を振るっています。
除雪機を使い、作業をする男性。
歩道ではスコップを使って雪かきをする人の様子もあります。
大雪に見舞われたのは、アメリカの中西部ウィスコンシン州です。
雪かきをしている人からは「こんな大雪はここ数年なかった。本当に何年ぶりです。雪は気にならないよ」との声が聞かれました。
また、ウィスコンシン州のお隣ミネソタ州でも大雪が降り、一面真っ白な雪道を車が走っています。
ミネソタ州とウィスコンシン州の一部の地域では、20cm以上の雪が降り積もったということです。
一方、東部ペンシルベニア州では、激しい横殴りの雨が車や道路に打ち付けていました。
中西部イリノイ州シカゴでも大雨により道路が冠水。
車が立ち往生したり、大きな水しぶきを上げながら走る様子がありました。
また、強風が吹いて木が根元から折れているところも。
木が道路に散乱したり車を直撃している様子もありました。
南部テネシー州でも強風が吹き荒れ、住宅の横にある車庫は屋根が崩れ落ちていました。
住民は「昨夜の出来事以来、嵐がとても怖くなりました」と話しました。
一方、ハワイでも大雨が降り続いた影響で道路が崩れていました。
さらに、道路は冠水し、押し寄せた泥水の影響で家の中は泥だらけになっていました。
住民からは「これからどうすればいいのか分からない」といった声が聞かれました。
ハワイでは一時、大規模な停電も起きていたということです。