“数年ぶりの大雪”アメリカ各地で猛威　豪雨と強風で冠水被害や車庫の屋根崩落　ハワイでも大雨…道路崩れ家の中は泥まみれ

横殴りに打ち付ける激しい雨。

強風で木が折れ、車を直撃していました。

さらに、雪が降り積もり道路が一面真っ白になるなど、アメリカの各地で雪や強風が猛威を振るっています。

除雪機を使い、作業をする男性。

歩道ではスコップを使って雪かきをする人の様子もあります。

大雪に見舞われたのは、アメリカの中西部ウィスコンシン州です。

雪かきをしている人からは「こんな大雪はここ数年なかった。本当に何年ぶりです。雪は気にならないよ」との声が聞かれました。

また、ウィスコンシン州のお隣ミネソタ州でも大雪が降り、一面真っ白な雪道を車が走っています。

ミネソタ州とウィスコンシン州の一部の地域では、20cm以上の雪が降り積もったということです。

一方、東部ペンシルベニア州では、激しい横殴りの雨が車や道路に打ち付けていました。

中西部イリノイ州シカゴでも大雨により道路が冠水。

車が立ち往生したり、大きな水しぶきを上げながら走る様子がありました。

また、強風が吹いて木が根元から折れているところも。

木が道路に散乱したり車を直撃している様子もありました。

南部テネシー州でも強風が吹き荒れ、住宅の横にある車庫は屋根が崩れ落ちていました。

住民は「昨夜の出来事以来、嵐がとても怖くなりました」と話しました。

一方、ハワイでも大雨が降り続いた影響で道路が崩れていました。

さらに、道路は冠水し、押し寄せた泥水の影響で家の中は泥だらけになっていました。

住民からは「これからどうすればいいのか分からない」といった声が聞かれました。

ハワイでは一時、大規模な停電も起きていたということです。

