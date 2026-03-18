加藤茶（82）の妻でタレント加藤綾菜（37）が17日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜午後11時）に出演。夫が通う銀座のクラブでの恐怖体験を語った。

番組では酒の話題になった。加藤は「（茶が）毎日何があっても飲みに行ってたんで。やっと75歳過ぎて落ち着いたので」と明かした。

バービーは「それまでってクラブとか行くんですか？」と聞くと、加藤は「毎日行ってました」と答えた。

加藤は「結婚してかなり減りましたけど、結婚する前は毎日。週6は行ってますね絶対」と語った。

加藤は「飲むことが習慣になりすぎて『飲まなきゃ』っていう感じになってるんじゃないですか？」と推測した。

バービーは「でもおしゃべりするわけじゃないですもんね。お付きの人がいるのかしら。お姉さんがね」と話すと、加藤も「お姉さんがいると思います」と語った。

加藤は「忘れもしない。銀座のお姉さんが『怖っ』って思ったのが、『ひでくん（茶の本名）こういう顔好きなんだ』って言ったんですよ。『怖っ』って思って。『毎回こういう顔じゃん』って。ポロって言って。同棲したときに戻りますけど。初めて家に入ったとき、カトちゃんのトイレにめっちゃ本があるんですよ。本の間にしおりみたいなやつ挟んでて、女性の写真だったんですよ。自分にそっくりな女だったんですよ」と告白した。