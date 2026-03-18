潟上市では、20歳以下の若い世代が、市と連携して地域の活性化や課題解決を目指していて、その若者たちが地元の企業やコンビニ大手などと共同開発したおにぎりの販売が始まることになりました。



全国でも広く知られる“あの秋田名物”を使った地元愛あふれる商品で、来週から店頭に並ぶ予定です。



若者たちに商品の企画開発を依頼したのは、昭和生まれの世代、潟上市の鈴木雄大市長・55歳です。





出来栄えを、自らも、確かめました。「改めておいしさはどうでした？」潟上市 鈴木雄大市長「いやもう間違いない味ですね、これはもう…秋田県民はもとより、全国の方に愛される味だと思います」鈴木市長が太鼓判を押す、このおにぎりの中身は、タルタルソースといぶりがっこ。コメとの相性もよさそうです。隠し味には、地元、潟上市にある老舗「小玉醸造」の味噌を使っています。コンビニ大手「ファミリーマート」も協力したこの商品の開発に携わったのは、市から“正式な依頼”を受けて地域活性化や課題解決を目指す、20歳以下の若者たちです。開発に携わったメンバー「白米の甘味と具のしょっぱさにこだわったと思います」潟上市はおととし、新たな事業を企画してもらう若者たちのグループ「Z世代活躍課」をつくっていて、その活動の一環として今回の商品を企業と連携して手がけました。開発に携わったメンバー「パッケージにもある通り、潟上市Z世代活躍課と記載されてあるので、このような活動をやっているんだよというPRになればいいなと思います」若者たちのふるさとへの思いと郷土の味が詰まったおにぎりは、今月24日から、約1か月間の期間限定で北東北3県のファミリーマート、約500店舗で販売されます。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします