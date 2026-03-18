日向坂46正源司陽子、TVアニメ『スノウボールアース』宣伝大使に就任！意気込みを語るコメント動画到着
日向坂46の正源司陽子が、4月3日より放送開始となるTVアニメ『スノウボールアース』の宣伝大使に就任した。
■番組へのVTR出演、SNS上での企画動画の公開が決定
小学館『月刊！スピリッツ』にて2021年1月より連載され、4月1日発売の単行本最新第11集までの累計発行部数が80万部を突破している大人気マンガ作品『スノウボールアース』（辻次夕日郎・著）。3月12日には tuki.によるオープニングテーマ、ヒグチアイによるエンディングテーマを使用したメインPVが公開され大きな話題となった。
自他ともに認める「大のアニメ・漫画好き」であり、これまでも数々の作品への深い愛を語ってきた正源司陽子。本作との出会いは、原作コミックス第10巻の帯コメントを担当したことがきっかけだった。これを機に初めて『スノウボールアース』の世界にのめりこみ、大ファンに。ひとりの読者としての深い作品愛をきっかけに、このたびの「宣伝大使」就任へと繋がる運びとなった。
正源司は今後、『スノウボールアース』の魅力を深掘りして熱く語る各種取材の展開をはじめ、日本テレビの番組へのVTR出演、さらにSNS上での様々な企画動画の公開が決定している。
■日向坂46正源司陽子 コメント
この度『スノウボールアース』の宣伝大使に就任いたしました！
この『スノウボールアース』という作品は、めちゃくちゃ面白いです！！
キャラクターそれぞれに守りたいものがあったり、愛があったり、もう泣けるし笑えるし、
コミカルなシーンとバトルの戦闘シーンの緩急のつけ方が最高なので、ぜひ皆さんも楽しみにしてくださると嬉しいです！
■関連リンク
『スノウボールアース』公式サイト
https://snowballearth.net/
日向坂46 OFFICIAL SITE
https://www.hinatazaka46.com/