日向坂46正源司陽子、TVアニメ『スノウボールアース』宣伝大使に就任！意気込みを語るコメント動画到着

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日向坂46の正源司陽子が、4月3日より放送開始となるTVアニメ『スノウボールアース』の宣伝大使に就任した。

■番組へのVTR出演、SNS上での企画動画の公開が決定

小学館『月刊！スピリッツ』にて2021年1月より連載され、4月1日発売の単行本最新第11集までの累計発行部数が80万部を突破している大人気マンガ作品『スノウボールアース』（辻次夕日郎・著）。3月12日には tuki.によるオープニングテーマ、ヒグチアイによるエンディングテーマを使用したメインPVが公開され大きな話題となった。

自他ともに認める「大のアニメ・漫画好き」であり、これまでも数々の作品への深い愛を語ってきた正源司陽子。本作との出会いは、原作コミックス第10巻の帯コメントを担当したことがきっかけだった。これを機に初めて『スノウボールアース』の世界にのめりこみ、大ファンに。ひとりの読者としての深い作品愛をきっかけに、このたびの「宣伝大使」就任へと繋がる運びとなった。

正源司は今後、『スノウボールアース』の魅力を深掘りして熱く語る各種取材の展開をはじめ、日本テレビの番組へのVTR出演、さらにSNS上での様々な企画動画の公開が決定している。

■日向坂46正源司陽子 コメント