ノノガファイナリスト“ふみの”の魅力に迫る3ヵ月連続特番OA迫る！トークやゲーム企画を通して、その素顔を深掘り

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ちゃんみなが主宰するあらたなセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」の第1弾アーティストとして注目を集める“ふみの”の素顔に迫る3ヵ月連続撮り下ろし特番『シンガーソングライター”ふみの” ～My Book～』が、MUSIC ON! TV（エムオン!）にてオンエアされる。

■2ndシングル「ホットライン」のMV撮影にも密着

ガールズグループオーディションプロジェクト『No No Girls』に”FUMINO”として参加し、約7,000人の応募者の中から最終選考まで進出。オーディション以前よりSNSにギター弾き語り動画を投稿し、まっすぐな歌声と表現力で注目を集めてきた彼女が、アーティスト”ふみの”として、1月11日にデビューを果たした。

デビュー曲「favorite song」は、ふみのの前向きなエネルギーと魅力が詰まった1曲。これからシンガーソングライターとして歩みだす、ふみのに向けて、ちゃんみなからの“贈り物”として楽曲提供された。

3月28日20 時より放送となる、3ヵ月連続撮り下ろし特番の第1弾では、トークやゲーム企画を通して、ふみのの素顔やデビューまでの歩み、音楽への想いを深掘り。デビュー曲「favorite song」の制作エピソードや、シンガーソングライターとして大切にしていることなど、彼女のリアルな想いに迫る。

また、自身が作詞作曲を手掛けた2ndシングル「ホットライン」のMV撮影に密着。楽曲に込めた想いや表現へのこだわり、撮影の舞台裏など作品づくりに向き合う姿にも注目だ。

■番組情報

MUSIC ON! TV『シンガーソングライター”ふみの” ～My Book～＜#1＞』

03/28（土）20:00～21:00

再放送：04/09（木）23:00～24:00

■関連リンク

番組の詳細はこちら

https://www.m-on.jp/program/detail/fumino-my-book2603/

MUSIC ON! TV（エムオン!）公式サイト

http://www.m-on.jp

ふみの OFFICIAL SITE

http://fumino.b-rave.tokyo/