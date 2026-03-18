「日経225ミニ」手口情報（18日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、4月限6348枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月18日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6348枚だった。
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6348( 6348)
SBI証券 7145( 3151)
バークレイズ証券 2595( 2595)
ソシエテジェネラル証券 1520( 1520)
楽天証券 4733( 1367)
松井証券 679( 679)
フィリップ証券 467( 467)
三菱UFJeスマート 737( 341)
マネックス証券 335( 335)
日産証券 164( 164)
ドイツ証券 129( 129)
JPモルガン証券 50( 50)
インタラクティブ証券 45( 45)
ゴールドマン証券 7( 7)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 169( 169)
ソシエテジェネラル証券 105( 105)
SBI証券 146( 70)
松井証券 69( 69)
フィリップ証券 55( 55)
ドイツ証券 34( 34)
マネックス証券 32( 32)
楽天証券 69( 27)
日産証券 22( 22)
三菱UFJeスマート 21( 17)
インタラクティブ証券 3( 3)
JPモルガン証券 1( 1)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 147839( 147839)
ソシエテジェネラル証券 65295( 65295)
バークレイズ証券 38685( 38685)
SBI証券 82021( 35037)
楽天証券 50911( 22475)
松井証券 19243( 19243)
サスケハナ・ホンコン 8784( 8784)
日産証券 7843( 7843)
三菱UFJeスマート 11224( 6690)
マネックス証券 5738( 5738)
JPモルガン証券 5439( 5439)
ビーオブエー証券 2995( 2995)
モルガンMUFG証券 2070( 2070)
ゴールドマン証券 1806( 1802)
フィリップ証券 1624( 1624)
みずほ証券 1565( 1565)
ドイツ証券 1117( 1117)
インタラクティブ証券 780( 780)
BNPパリバ証券 635( 635)
大和証券 627( 627)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース