　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月18日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8007枚だった。


◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　8007(　　5007)
ソシエテジェネラル証券　　　　3682(　　3682)
バークレイズ証券　　　　　　　2612(　　2612)
SBI証券　　　　　　　 　　　　4661(　　1667)
楽天証券　　　　　　　　　　　3472(　　 990)
インタラクティブ証券　　　　　 475(　　 475)
松井証券　　　　　　　　　　　 446(　　 446)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 826(　　 404)
マネックス証券　　　　　　　　 404(　　 404)
フィリップ証券　　　　　　　　 368(　　 368)
日産証券　　　　　　　　　　　　68(　　　68)
JPモルガン証券　　　　　　　　　50(　　　50)
東海東京証券　　　　　　　　　　40(　　　40)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　34(　　　34)
立花証券　　　　　　　　　　　　27(　　　27)
ゴールドマン証券　　　　　　　1026(　　　26)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　18(　　　18)
光世証券　　　　　　　　　　　　 2(　　　 2)
UBS証券　　　　　　　 　　　　3000(　　　 0)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　1000(　　　 0)


◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 205(　　 205)
ソシエテジェネラル証券　　　　 174(　　 174)
松井証券　　　　　　　　　　　 102(　　 102)
フィリップ証券　　　　　　　　　64(　　　64)
日産証券　　　　　　　　　　　　61(　　　61)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　87(　　　53)
楽天証券　　　　　　　　　　　　98(　　　48)
マネックス証券　　　　　　　　　23(　　　23)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　20(　　　20)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　17(　　　13)
インタラクティブ証券　　　　　　 4(　　　 4)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 1(　　　 1)


◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　136808(　136808)
ソシエテジェネラル証券　　　123102(　123102)
バークレイズ証券　　　　　　 57733(　 57733)
SBI証券　　　　　　　 　　　 79807(　 31468)
楽天証券　　　　　　　　　　 47009(　 23725)
松井証券　　　　　　　　　　 23116(　 23116)
サスケハナ・ホンコン　　　　 15286(　 15286)
日産証券　　　　　　　　　　 12170(　 12170)
JPモルガン証券　　　　　　　　8979(　　8979)
三菱UFJeスマート　　　　　　 11684(　　6708)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　6594(　　6594)
野村証券　　　　　　　　　　　5343(　　5246)
モルガンMUFG証券　　　　　　　5137(　　5109)
ビーオブエー証券　　　　　　　4600(　　4600)
マネックス証券　　　　　　　　4527(　　4527)
ゴールドマン証券　　　　　　　4025(　　3947)
広田証券　　　　　　　　　　　3344(　　3344)
みずほ証券　　　　　　　　　　3192(　　3154)
フィリップ証券　　　　　　　　1869(　　1869)
インタラクティブ証券　　　　　1631(　　1631)


※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース