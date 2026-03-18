「TOPIX先物」手口情報（18日夜間） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限8337枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月18日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の8337枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 8337( 8337)
ABNクリアリン証券 7095( 7095)
バークレイズ証券 3805( 3805)
ゴールドマン証券 3148( 2634)
サスケハナ・ホンコン 1652( 1652)
HSBC証券 1462( 1462)
ビーオブエー証券 1191( 1191)
JPモルガン証券 1104( 1104)
モルガンMUFG証券 893( 893)
野村証券 439( 439)
インタラクティブ証券 234( 234)
SBI証券 266( 230)
シティグループ証券 179( 179)
日産証券 168( 168)
BNPパリバ証券 168( 168)
UBS証券 164( 164)
ドイツ証券 163( 163)
松井証券 49( 49)
大和証券 18( 18)
三菱UFJeスマート 31( 15)
フィリップ証券 15( 15)
SMBC日興証券 42( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース