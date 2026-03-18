「TOPIX先物」手口情報（18日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限2万6760枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月18日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万6760枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 26760( 22207)
ABNクリアリン証券 15843( 15078)
バークレイズ証券 9338( 9338)
JPモルガン証券 8648( 7398)
モルガンMUFG証券 5667( 5497)
ゴールドマン証券 5937( 3161)
ビーオブエー証券 3064( 2510)
サスケハナ・ホンコン 2362( 2362)
三菱UFJ証券 3277( 1423)
野村証券 1658( 1354)
BNPパリバ証券 1894( 1064)
SBI証券 1224( 1060)
日産証券 714( 714)
UBS証券 668( 668)
シティグループ証券 857( 641)
みずほ証券 548( 548)
ドイツ証券 433( 433)
広田証券 426( 426)
大和証券 469( 317)
HSBC証券 312( 312)
三菱UFJeスマート 12( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース