橋本梨菜、肌色維持のためだけの過酷な行動激白「事務所から飛行機のチケットだけ送られてきて…」10年続けた“日本一黒いグラドル”引退の理由
“なにわのブラックダイヤモンド”の愛称で親しまれるグラビアアイドル・橋本梨菜が、17日に放送された「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season5』に出演。10年続けた“日本一黒いグラドル”引退の理由を告白した。
【映像】努力の結晶…衝撃の美ボディショットを大公開
17日放送の#11では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」第7弾を放送した。
スタジオゲストにはグラビアアイドル・橋本梨菜と真島なおみを迎えトークを展開。SNSで投稿されるたびに話題を呼ぶ橋本のグラビア写真が公開され、さらば青春の光・森田も「グラビアってすごいよな…」と絶賛する。
そこでニューヨーク・屋敷が「グラビアをやっていて大変なことはありますか？」と質問すると、橋本は「“日本一黒いグラドル”を10年続けたんですけど、めっちゃ大変」と苦労を告白。肌の黒さを維持するため、「日サロには行かないので、日帰りでグアムに行ったりとか」「事務所から飛行機のチケットだけ送られてきて…」と、日焼けのために超過酷な生活を送っていたことを明かし、屋敷も「それ10年は疲れますよ」と同情。
橋本は「大変すぎて、辞めました」と、“日本一黒いグラドル”引退の意外な理由を語り、スタジオを驚かせました。
【映像】努力の結晶…衝撃の美ボディショットを大公開
17日放送の#11では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」第7弾を放送した。
そこでニューヨーク・屋敷が「グラビアをやっていて大変なことはありますか？」と質問すると、橋本は「“日本一黒いグラドル”を10年続けたんですけど、めっちゃ大変」と苦労を告白。肌の黒さを維持するため、「日サロには行かないので、日帰りでグアムに行ったりとか」「事務所から飛行機のチケットだけ送られてきて…」と、日焼けのために超過酷な生活を送っていたことを明かし、屋敷も「それ10年は疲れますよ」と同情。
橋本は「大変すぎて、辞めました」と、“日本一黒いグラドル”引退の意外な理由を語り、スタジオを驚かせました。