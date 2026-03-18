日向坂46正源司陽子、『スノウボールアース』宣伝大使に就任 動画公開「緩急のつけ方が最高」
日向坂46の正源司陽子が、アニメ『スノウボールアース』（4月3日放送）の宣伝大使に就任した。あわせて宣伝大使就任コメント動画が公開された。
【動画】めっちゃ可愛い！アニメ宣伝大使に就任した日向坂46正源司陽子
■日向坂46・正源司陽子コメント
この度『スノウボールアース』の宣伝大使に就任いたしました！この『スノウボールアース』という作品は、めちゃくちゃ面白いです！！キャラクターそれぞれに守りたいものがあったり、愛があったり、もう泣けるし笑えるし、コミカルなシーンとバトルの戦闘シーンの緩急のつけ方が最高なので、ぜひ皆さんも楽しみにしてくださると嬉しいです！
■あらすじ
「ユキオ、俺、友達を作る。」
人見知りの少年・鉄男の唯一の友達は、
巨大ロボット〈ユキオ〉。
彼らは、宇宙から襲来する銀河怪獣を迎え討つ“救世主”だった。
人類の存亡をかけた最終決戦を終え、10 年……。
地球に帰還した鉄男が目にしたのは
雪と氷に覆われた大地、凍結地球〈スノウボールアース〉だった！
変わり果てた景色の中、
ユキオとの“約束”を胸に、鉄男は未知の世界を歩き始める--。
【動画】めっちゃ可愛い！アニメ宣伝大使に就任した日向坂46正源司陽子
■日向坂46・正源司陽子コメント
この度『スノウボールアース』の宣伝大使に就任いたしました！この『スノウボールアース』という作品は、めちゃくちゃ面白いです！！キャラクターそれぞれに守りたいものがあったり、愛があったり、もう泣けるし笑えるし、コミカルなシーンとバトルの戦闘シーンの緩急のつけ方が最高なので、ぜひ皆さんも楽しみにしてくださると嬉しいです！
「ユキオ、俺、友達を作る。」
人見知りの少年・鉄男の唯一の友達は、
巨大ロボット〈ユキオ〉。
彼らは、宇宙から襲来する銀河怪獣を迎え討つ“救世主”だった。
人類の存亡をかけた最終決戦を終え、10 年……。
地球に帰還した鉄男が目にしたのは
雪と氷に覆われた大地、凍結地球〈スノウボールアース〉だった！
変わり果てた景色の中、
ユキオとの“約束”を胸に、鉄男は未知の世界を歩き始める--。
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