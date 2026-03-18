内村光良、新説コント特番が放送決定 東京03飯塚悟志＆野間口徹ら豪華メンバーも出演
フジテレビは27日、新説コント特番『親切紳士』（深0：55）を放送する。本番組は、新しい“笑い”へ飽くなき探求心を掲げ、『内村と相棒』（2023年／フジテレビ）や『チャンハウス』など若手ディレクターと積極的にタッグを組んできた内村光良が、新しい世代のディレクターと深夜だからこそできることに挑戦する番組だ。
【写真あり】当時と今の比較ショット！「ドーバー海峡横断部」メンバー集結
内村が今回挑戦するのは、困っている人がいるとついついお節介を焼いてしまう“親切すぎる紳士”。そんな親切紳士がいろいろなシチュエーションへ飛び出していく。さらに内村と共演する豪華なメンバーも出演決定。紳士の執事役には、およそ12年ぶりに共演する飯塚悟志（東京03）。 12年ぶりの共演とは思えないほど息ぴったりだ。「共演できて光栄！」と明かす飯塚とどんな掛け合いが見られるのか。
カップル役で野間口徹、浜口京子も出演。内村と初共演だという野間口は「共演できると思ってなかった」とかみしめつつ、「普段、絶対に会わないフィールドの方々とご一緒できた。全員がそれぞれの主役級の方たちなので、ぼくはしば漬けのようにほっとする瞬間をお届けできたら」とコメント。彼女役を務めた浜口は「最上級にうれしかった！」と顔をほころばせた。
そしてカフェを訪れる少年役は、内村のコントを見てお笑い芸人を目指したという秋山寛貴（ハナコ）が担当。憧れの内村との共演に「夢のようでした！」と語り、「内村さんと初めてコントができてうれしかったです。こんな間近で内村さんのキャラクターを見れるなんて…。番組の中で内村さんのキャラクターが生きているようでした」としみじみ。「コント番組と呼んでいいのか分からないくらい完成度が高い番組！放送をお楽しみに！」とアピールした。
【写真あり】当時と今の比較ショット！「ドーバー海峡横断部」メンバー集結
内村が今回挑戦するのは、困っている人がいるとついついお節介を焼いてしまう“親切すぎる紳士”。そんな親切紳士がいろいろなシチュエーションへ飛び出していく。さらに内村と共演する豪華なメンバーも出演決定。紳士の執事役には、およそ12年ぶりに共演する飯塚悟志（東京03）。 12年ぶりの共演とは思えないほど息ぴったりだ。「共演できて光栄！」と明かす飯塚とどんな掛け合いが見られるのか。
そしてカフェを訪れる少年役は、内村のコントを見てお笑い芸人を目指したという秋山寛貴（ハナコ）が担当。憧れの内村との共演に「夢のようでした！」と語り、「内村さんと初めてコントができてうれしかったです。こんな間近で内村さんのキャラクターを見れるなんて…。番組の中で内村さんのキャラクターが生きているようでした」としみじみ。「コント番組と呼んでいいのか分からないくらい完成度が高い番組！放送をお楽しみに！」とアピールした。