LE SSERAFIM、初のVRコンサート開催決定 日本、韓国、台湾、アメリカ
LE SSERAFIMが、初のVRコンサートツアー『LE SSERAFIM VR CONCERT：INVITATION』を開催することが18日、発表された。
【ライブ写真】Ryan Seacrest氏のインタビューに応じたLE SSERAFIM
『LE SSERAFIM VR CONCERT： INVITATION』は、4月15日から、日本・韓国・米国・台湾の国と地域で同時上映開始され、日本では 東京・大阪2都市の映画館で開催される。VRヘッドセットを装着するだけでLE SSERAFIMのメンバーの世界に没入できる、これまでに感じたことのない「あなたとLE SSERAFIMだけの公演体験」となる。
LE SSERAFIMから謎の「招待状（INVITATION）」を通して繰り広げられる『LE SSERAFIM VR CONCERT：INVITATION』。現実と幻想が交差する境界でステージが展開される新次元のVRコンサート では、圧倒的なエネルギーを放つLE SSERAFIMのパフォーマンスが、観客の目の前で繰り広げられる。
さらに、あらゆる角度からアーティストを間近に感じられることで、 VRコンサートでなければ実現し得ない究極の“没入”体験を提供する。LE SSERAFIMのグローバルヒット曲「ANTIFRAGILE」や、最新曲「SPAGHETTI（feat. j-hope of BTS）」 など、『LE SSERAFIM VR CONCERT：INVITATION』のために特別に用意されたステージと、 LE SSERAFIMならではのダイナミックなパフォーマンスが観客を魅了する。
VRヘッドセットが認識した観客の手でライトスティック（ペンライト）を振ることができるほか、手で作ったハートがコンテンツに反映されるインタラクション、5人のメンバーの中からひとりを選んで自分と選んだメンバーだけの空間を楽しめるシーンなど、新しい体験要素も用意されている。
日本公演は、4月15日から東京（109シネマズプレミ アム新宿）と大阪（T・ジョイ梅田）の映画館で順次公開され、それぞれ第1弾・第2弾の特典（全劇場共通）が配布される。また、上映開始日から5日目まで（4月19日まで）のチケットを購入すると、上記特典に加えて「FEARNOTチケットご購入者限定スペシャル特典」がプレゼントされる。
【ライブ写真】Ryan Seacrest氏のインタビューに応じたLE SSERAFIM
『LE SSERAFIM VR CONCERT： INVITATION』は、4月15日から、日本・韓国・米国・台湾の国と地域で同時上映開始され、日本では 東京・大阪2都市の映画館で開催される。VRヘッドセットを装着するだけでLE SSERAFIMのメンバーの世界に没入できる、これまでに感じたことのない「あなたとLE SSERAFIMだけの公演体験」となる。
さらに、あらゆる角度からアーティストを間近に感じられることで、 VRコンサートでなければ実現し得ない究極の“没入”体験を提供する。LE SSERAFIMのグローバルヒット曲「ANTIFRAGILE」や、最新曲「SPAGHETTI（feat. j-hope of BTS）」 など、『LE SSERAFIM VR CONCERT：INVITATION』のために特別に用意されたステージと、 LE SSERAFIMならではのダイナミックなパフォーマンスが観客を魅了する。
VRヘッドセットが認識した観客の手でライトスティック（ペンライト）を振ることができるほか、手で作ったハートがコンテンツに反映されるインタラクション、5人のメンバーの中からひとりを選んで自分と選んだメンバーだけの空間を楽しめるシーンなど、新しい体験要素も用意されている。
日本公演は、4月15日から東京（109シネマズプレミ アム新宿）と大阪（T・ジョイ梅田）の映画館で順次公開され、それぞれ第1弾・第2弾の特典（全劇場共通）が配布される。また、上映開始日から5日目まで（4月19日まで）のチケットを購入すると、上記特典に加えて「FEARNOTチケットご購入者限定スペシャル特典」がプレゼントされる。