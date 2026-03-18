「ザ・ドリフターズ」加藤茶（83）の妻で、タレント・加藤綾菜（37）が17日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）に出演。茶が一度も乗ったことのない乗り物を明かす場面があった。

“昭和の大スター”である茶との結婚生活についてトークを展開。パーソナリティーの「フォーリンラブ」バービーが茶について「結構若い頃から大スターでらっしゃるから、ずっと大スター生活で車移動で、電車乗ったことないとかそんな感じですか」と尋ねると、綾菜は「電車乗ったことないです、人生で1回も」と証言した。

「17歳の時に汽車には乗ったって言ってましたけど、それからは乗ったことがないですね」と続け、街の発展ぶりを「知らないですね」とも語った。

そのため「運転手さんに任せたら、同じところしか行かないんで、私免許取ったんです、3年前に」と告白。「渋谷とかに連れていくんですよ、ドライブで。それでいろいろ回ったりとかして」と打ち明けた。

その際の茶は「うわ〜、今はこんなになってるの」と驚いていたと振り返った。