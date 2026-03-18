【マイアミ（米フロリダ州）＝読売取材団】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１７日（日本時間１８日）、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで決勝が行われ、ベネズエラが３―２で米国に競り勝ち、初優勝を果たした。

ベネズエラ３―２米国

ベネズエラが接戦を制した。三回、ガルシアの犠飛で先制し、五回にアブレウのソロで加点。同点の九回にＥ・スアレスの適時二塁打で勝ち越し、九回をパレンシアが締めた。米国は八回のハーパーの２ランによる得点のみで、散発３安打と打線がつながりを欠いた。

７試合中６試合に登板

決勝で勝ち投手となったのはベネズエラのマチャド（オリックス）。２点リードの七回二死一塁から託された場面を難なく片付けると、八回もマウンドへ。二死からハーパーに同点２ランを浴びたが、ジャッジ（ヤンキース）を見逃し三振に仕留めて追加点は許さず、九回に味方が決勝点を挙げた。今大会の７試合中６試合に登板し、ブルペンを支え続けた右腕は「チームのために１００％を尽くしてきた。まさにこの時のためだったんだ」と歓喜の瞬間をかみ締めていた。