「SixTONES」田中樹（31）が18日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲスト出演し、超大物芸能人を自宅に招いたエピソードを明かした。

パーソナリティーの「ナイツ」塙宣之からは「浜田さん、お元気ですか？」と問われた。TBS系「ハマダ歌謡祭 オオカミ少年」で共演している「ダウンタウン」浜田雅功についての質問で、田中は「つい先週か先週も、一緒にご飯食べに行きました」と明かした。

浜田が田中の自宅にも来たことがあるという。「一度、来ましたね。来ました。浜田さんの家にも行ったことがありますし」。浜田が田中の家に興味を示してきたという。「少し前ぐらいから、“樹の家行って飲もうか〜？”みたいなこと、ずーっと飯食いながら言っていて。“俺、浜田さん来ても、浜田さん用のおもてなしできないっすよ？”とか言ってたんですよ。そしたら、次の収録の時、“ホンマに行こうか”みたいなマジのテンションで言ってきて」。そして、ついにその時が来た。

「その次の収録になった時に、“ご飯行こう”ってなって。みんなでご飯に行ったら、早めにご飯パッと終わって。“じゃあ樹の家、行こうか”って。“マジで来るの？”ってなって。マジとは思ってないから、何も準備してないぞと思って。どうしようと思って。“とりあえずもうお前の家、見るだけだから”みたいな感じで来て。1時間ちょっとぐらい、ちょっとお酒飲みながら談笑してみたいな」

それでも、可能な限りの準備はしていたようだ。「来るかもって言われた時から、（普段は）冷蔵庫がガラガラなんですけど、パンパンになるぐらいワインとかシャンパンとか焼酎を詰めまくっていて」。さらに「何があるか分からないから、1個のシャンパンも分からないから、1個冷蔵庫に入れて、1個は常温で。何が好みか分からないし」。さらに「氷も大量に作って。コップを3個ぐらい冷凍庫に入れて、ちょっと冷たいコップを作ろうって」と、なかなかの準備ぶり。塙は「凄い気配りだ」と感心していた。