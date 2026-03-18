決勝で米国を撃破

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝が17日（日本時間18日）に米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われ、ベネズエラが3-2で米国を下して初優勝。マイケル・ガルシア外野手（ロイヤルズ）が、大会MVPに輝いた。

米国との頂上決戦。3回にガルシアの犠飛で先制すると、5回にはアブレイユのバックスクリーンへの特大弾で貴重な追加点を挙げた。8回にマチャドがハーパーに同点2ランを浴びたが、9回に勝ち越し。その裏の米国の攻撃を封じ、歓喜の瞬間を迎えた。

MVPに輝いた26歳のガルシアは、「世界一になるためには、最高のチームが勝つべきだと思っていました。ドミニカ共和国に敗れたこともありましたが、日本、イタリア、そして決勝の米国を倒すことができました。自分たちのスタイルである『アグレッシブなプレー』と『ディテールへのこだわり』を貫いたことが、この王座を勝ち取った鍵です」と胸を張った。

ベネズエラは世界ランク5位。準々決勝では前回大会優勝で世界1位の日本代表「侍ジャパン」を破り、決勝で同3位の米国を撃破した。「僕たちは過小評価され、ランキングも低かったですが、これで新しいランキングでは僕たちが1位、日本が2位になると期待しています」とも話していた。



（THE ANSWER編集部）