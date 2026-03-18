ハイアールジャパンセールスは、室外機や配管接続工事が不要で設置が簡単な「窓用ルームエアコン（JAｰW18B、JA-W16B）」と「床置き型スポットエアコン（JA-SPH26C、JA-SP26C）」の計4機種を、2026年4月1日から順次発売します。

記事のポイント 窓型＆床置き型のエアコンは、工事不要で手軽に使える点がメリット。室外機が置けない部屋や、プレハブなどの仮設住居の暑さ対策に最適です。

室外機の置けない部屋でも使える「窓型」

壁面への穴あけや室外機の設置が不要な「窓用ルームエアコン」は、窓枠に簡単に設置ができる手軽さが最大の特徴です。設置工事を待つ必要がなく、手元に届いたその日からすぐに使用可能なので、急なお引越しの際や室外機を置くスペースのない部屋など、住環境の制約でお悩みの方に最適です。

お部屋の広さに合わせて選べる2機種をラインナップ。冷房面積の目安（50Hz時）は、JAｰW18Bが4.5〜7畳、JA-W16Bが4〜6畳となります。

別売りの延長枠（JA-E16F）を併用すれば、最大約2mの高さの窓にも対応できます。

また、快適な空気環境を保つために、空気をリフレッシュするマイナスイオン発生機能を搭載しているほか、エアコン内部を乾燥させカビの発生を抑える「内部乾燥運転」、ホコリ汚れが気になりやすいフロントパネルには取り外して水洗いができる「脱着式パネル」を採用。お手入れのしやすさで清潔を保ちます。

さらに、就寝中の冷やしすぎを抑え、穏やかな入眠をサポートする「おやすみ運転機能」を搭載。環境負荷を低減するR32冷媒の採用と合わせて、省エネ性能と心地よさを両立しています。

スポット的に冷風を送る「床置き型」

「床置き型スポットエアコン」は、冷媒配管工事不要はもちろん、電源さえあれば場所を選ばず設置ができる移動式エアコン。キャスター付きのため、必要な時に必要な場所へスムーズに移動可能です。

また、「冷房モード」と空気循環を促す「送風モード」を搭載。店舗や工場、仮設建物、ゴルフ練習場など、屋内外問わずさまざまなシーンで活躍します。

さらに、JA-SPH26Cには、360°回転式で最長600mmまで伸長可能な「排気ダクト」を搭載。本体から出る温風を窓の外へ効率よく逃がすことで、冷却効果を最大化し、空間の快適性を高めます。

限られたスペースでも設置しやすいスリムボディながら、本体ケーシングには日々の過酷な使用にも耐えられるよう、鋼板を使い堅牢性を実現。熱中症対策としての「スポット冷却」に最適です。

ハイアール 「窓用ルームエアコン（JAｰW18B、JA-W16B）」 「床置き型スポットエアコン（JA-SPH26C、JA-SP26C）」 発売日：2026年4月1日から順次発売 オープンプライス

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