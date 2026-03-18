「花粉ツライーーッ！」そんな人に！【ROPÉ PICNIC】あると心強い「着る対策アイテム」

暖かい春はお出かけが楽しみになる一方、花粉がツライと感じる人も多い季節。花粉対策機能を備えた服があれば頼りになるはず。そこで今回ご紹介するのは【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の「花粉対策アイテム」。花粉が付着しにくい素材を使用しているうえ、ほかにも嬉しい機能性を備えているのが魅力です。

花粉対策もできるきれいめワイドパンツ

【ROPÉ PICNIC】「360°ウルトラストレッチワイドパンツ」\5,995（税込）

花粉が付きにくく落としやすい素材を使用したパンツ。UVカット機能も付いており春にぴったり。優れたストレッチ性や、洗濯機洗いできる点も優秀です。すっきりとしたワイドストレートシルエットで、きれいめブラウスやジャケットとも好相性。オンオフ問わずセレモニーシーンまで着まわせます。

さっと羽織れて花粉対策できる春コート

【ROPÉ PICNIC】「ミドル丈ステンカラーコート」\13,200（税込）

花粉ガード機能に加え、撥水機能も備えた春アウター。ベーシックなステンカラーコートは、通勤スタイルからカジュアルコーデまで幅広く活躍。ミドル丈のすっきりとしたシルエットなので、大人っぽく上品に仕上げてみて。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M