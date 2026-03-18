20日(金・祝)は関東でにわか雨の可能性があります。また、北陸や東北、北海道では一時的に雪や風が強まるでしょう。21日(土)は広く晴れてポカポカ陽気になりそうです。22日(日)は雲が広がりやすくなるものの、気温は高く、桜が開花ラッシュとなるでしょう。日本気象協会の予想では、この三連休中に福岡や広島、大阪で開花する予想です。

20日は関東から北海道で局地的に雨や雪が強まる

20日(金・祝)は、上空の寒気や気圧の谷の影響を受けるでしょう。

北海道や東北、北陸は大気の状態が不安定になり、局地的に雪雲や雨雲が発達しそうです。一時的に雪や雨の降り方が強まり、北海道では積雪が急に増えることが考えられます。また、日本海側を中心に風が強まるでしょう。落雷や突風などにも注意が必要です。

関東もにわか雨の所があるでしょう。屋外では天気の急な変化にお気をつけください。東海や近畿から九州は晴れる所が多い見込みです。



なお、東北や北陸、近畿周辺では黄砂の飛来が予想されています。濃度はそれほど濃くないものの、念のため車や洗濯物の汚れ、花粉症などアレルギー症状の悪化にご注意ください。

21日〜22日 桜が開花ラッシュへ

21日(土)は高気圧に覆われて、晴れる所が多いでしょう。関東から九州では気温が18℃前後まで上がり、ポカポカ陽気となりそうです。この三連休では一番の行楽日和となるでしょう。



22日(日)は高気圧の中心が日本の東へ移動して、湿った空気が流れ込みます。次第に雲が広がりやすくなり、九州南部や四国などで雨の降りだす所があるでしょう。気温は高く、関東から九州では20℃近くまで上がる所が多くなりそうです。



この暖かさで桜の蕾が一気に膨らむでしょう。今日18日(水)に日本気象協会が発表した最新の桜開花・満開予想2026によると、東京は明日19日(木)にも開花する予想で、三連休中は21日(土)に広島や福岡、22日(日)に大阪と、開花ラッシュになりそうです。