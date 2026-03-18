5月31日に国立競技場でアイスランド代表と対戦

日本サッカー協会（JFA）は3月18日、5月31日に国立競技場で開催される「キリンチャレンジカップ 2026」において、日本代表がアイスランド代表と対戦することが決定したと発表した。

アイスランドは最新のFIFAランクが74位で日本は19位。6月に開催される北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表にとって、国内最後の壮行試合となる。また、日本との過去の対戦成績は、日本の3勝0分0敗（8得点3失点）で、2012年2月以来（3-1）14年ぶりの対戦となる。

アイスランド代表はW杯欧州予選において、フランス、ウクライナ、アゼルバイジャンと同居。アゼルバイジャンに2勝したものの、フランスに1分1敗、ウクライナに連敗し、予選敗退となった。

試合の決定にSNS上では「W杯の直前に良い相手楽しみ！」「最近とても力つけております」「おお来たー」「良い相手、楽しみな試合になりそう！」「日本が苦手な高さとロングボールを使ってくる相手」「面白そう」「楽しみ」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）