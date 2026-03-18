お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良（６１）が新たなコント番組に挑戦する。

フジテレビでは３月２７日（金）２４時５５分〜２５時５５分に新設コント特番『親切紳士』を放送することを発表した。この番組では、内村が困っている人がいるとついついお節介を焼いてしまう“親切すぎる紳士”役で登場する。そんな親切紳士がいろいろなシチュエーションへ飛び出していく。

紳士の執事役には、およそ１２年ぶりに共演する「東京０３」の飯塚悟志が出演する。「共演できて光栄！」と明かす飯塚とどんな掛け合いが見られるのか注目だ。

カップル役で俳優の野間口徹、タレントの浜口京子も出演。内村と初共演だという野間口は「共演できると思ってなかった」とかみしめつつ、「普段、絶対に会わないフィールドの方々とご一緒できた。全員がそれぞれの主役級の方たちなので、ぼくはしば漬けのようにほっとする瞬間をお届けできたら」とコメント。彼女役を務めた浜口は「最上級にうれしかった！」と語った。

さらにカフェを訪れる少年役には「ハナコ」秋山寛貴が出演。内村のコントを見てお笑い芸人を目指したという秋山は「夢のようでした！」と語り、「内村さんと初めてコントができてうれしかったです。こんな間近で内村さんのキャラクターを見れるなんて…。番組の中で内村さんのキャラクターが生きているようでした」としみじみ。「コント番組と呼んでいいのか分からないくらい完成度が高い番組！放送をお楽しみに！」とアピールした。